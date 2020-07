SPD-Kreistagsfraktion tagte wieder analog

Adelsheim.Zur ersten Präsenzsitzung der SPD-Kreistagsfraktion auf Abstand begrüßte die Vorsitzende Heide Lochmann auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt im Clubheim des Tennisvereins in Adelsheim.

Begutacht wurde auf dem Weg dorthin die Baustelle rund um die Schulen, die „eine wichtige Weichenstellung in die Zukunft der Gemeinde darstellen. Wachstum und Nachhaltigkeit haben sich nicht nur bei den Baumaßnahmen die Waage zu halten“, so das Gemeindeoberhaupt.

Die vergangenen Monate seien eine große Herausforderung gewesen, wie für sicherlich alle Kommunen.

Informationen teilen

„In einem guten Miteinander vor Ort und im Kreis werden die Aufgaben zwar nicht kleiner, aber der Informationsaustausch hilft bestimmt“, so Heide Lochmann. Dies war auch Fokus der Einladung zum Gespräch.

Dr. Dorothee Schlegel betonte in der internen Sitzung, dass die digitalen Formen der Ratsarbeit in den vergangenen Monaten auch gezeigt haben, wie und wo es Vorteile geben könnte, um schneller und effektiver miteinander zu kommunizieren. Allerdings seien analoge Kontakte unverzichtbar. Auch im Kreistag gilt es abzuwägen, was aus dem vergangenen Vierteljahr übernommen werden kann und müsste. Für eine optimale digitale Erreichbarkeit ist es nun höchste Zeit, die weißen Flecken im Kreis mit Glasfasernetzen zu versorgen. Daher steht die SPD-Fraktion hinter der Verbesserung des Glasfaserausbaus. Vonnöten ist hierfür die Solidarität aller Städte und Gemeinden, auch zugunsten ihrer Ortsteile und Höfe.

„Wenn es um den ländlichen Raum geht“, so Ralf Schnörr, „hat der ÖPNV mindestens einen ebenso hohen Stellenwert, gerade in und nach der Corona-Zeit“. Keine Gegend und vor allem Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, darf abgehängt werden. Daher muss der Kreis diese Infrastruktur stärken, wo es in seine Zuständigkeit fällt.

Heide Lochmann berichtete von der überaus gelungenen Jury-Sitzung des Architektur-Wettbewerbs des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Auch wenn sie nicht abstimmen durfte, war die Beteiligung und die Einbeziehung von Teilen der Lehrer, Eltern und Schüler sowie der Kreisräte ein Gewinn für die anwesenden Fachleute und für die Jury. Den Fortschritt der Gesundung der Kliniken beschrieb Gabriele Teichmann und ging auch auf manche Änderung im internen Umstrukturierungsprozess ein. „Es genügt nicht, nur in guter Hoffnung abzuwarten. Es muss auch immer wieder nachgefragt und hinterfragt werden. Das ist Recht und Aufgabe des Kreistags und des Aufsichtsrats“. Norbert Schneider griff die Information, dass sich die Kliniken bezüglich der zugesagten finanziellen Verbesserung im Jahr 2020 im Zielbereich befinden, auf und drückte die Erleichterung der SPD-Fraktion aus, auch wenn vieles anders gelaufen sei als ursprünglich vorgesehen.

Bessere Öffentlichkeitsarbeit

Vorberaten wurden die kommenden Ausschüsse und die Kreistagssitzung. Neben der fachlichen Beratung durch die jeweiligen Ausschussmitglieder ist es von Vorteil, dass alle Kreisräte die Vorlagen digital mitverfolgen und sich informieren können. Ob und wie auch über digitale Formate eine bessere Öffentlichkeitsarbeit für den Kreistag gelingen kann und was dazu bereits überlegt und getan wurde, sprach man an und sagte eine aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020