„Sozialevent“ lockte die Besucher an

Der Sennfelder Feuerzauber am Freitagabend lockte über 250 Besucher an. Bei freiem Eintritt und sommerlichen Temperaturen genossen sie das flammende Spektakel.

Sennfeld. Genau das ist auch die Absicht von Bernd Klumpp von der Initiative „Einfach social“: „Auch armen Menschen einen schönen Abend bereiten.“ Mit dem Feuerzauber in Sennfeld ist das dem Organisator zweifellos gelungen.

Den Anfang machte Tomay Bügler Brumbach, der aus einer 200 Jahren alten Zirkusfamilie stammt. Er balancierte einen Schubkarren auf seinem Kinn sowie Bierbänke und einen zehn Kilogramm schweren Vorschlaghammer. Auch seine Wildwestshow war ein richtiger Hingucker und begeisterte die Zuschauer.

Nicht mehr auf den Plätzen hielt es das Publikum, als dann um 21 Uhr Anja Meyer auftrat: Mit ihrer Feuerzaubershow zog sie die Zuschauer restlos in ihren Bann und erntete große Bewunderung für ihre Vorführung.

Mit dem Gewinn aus der Feuerzaubershow in Höhe von 600 Euro wird die Initiative „Einfach social“ mit Bernd Klumpp an der Spitze in den Sommerferien mit armen Kindern kostenlos diverse Ausflüge unternehmen. Außerdem sollen Schulsachen für sie kostenlos bereitgestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019