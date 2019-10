Seniorenausflug nach Amorbach

Großeicholzheim-Rittersbach.Der Seniorenausflug der evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach führte in diesem Jahr nach Amorbach. Dort stand kürzlich zunächst die Besichtigung der eindrucksvollen Abtei-Kirche auf dem Programm. In einer Führung wurde die spannende und wechselhafte Geschichte der ursprünglichen Benediktiner-Kirche erläutert, die sich inzwischen im Besitz des Fürstenhauses zu Leiningen befindet. Nach der Führung ging es in das nahe gelegene Café Schloßmühle. Anschließend wurde die Odenwälder Marzipankonditorei besucht. Den Abschluss bildete ein gemütliches Abendessen im Gasthaus „Engel“ in Balsbach, bevor es für die 30-köpfige Gruppe mit dem Bus der Firma Knühl nach einem schönen und abwechslungsreichen Ausflugstag wieder nach Hause ging.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019