Senioren feierten in froher Runde mit dem Kirchenchor

Leibenstadt.An „Dreikönig“ waren die Leibenstadter Senioren zum traditionellen Seniorennachmittag ins liebevoll geschmückte Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Diese schon viele Jahre stattfindende alljährliche Veranstaltung wird gemeinsam von der politischen Gemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet.

Unter der Leitung von Dirigent Michael Friedrich eröffnete der Chor das Programm mit dem bekannten Weihnachtslied „Hört der Engel helle Lieder!“. Chorobmann Günter Trumpp begrüßte die zahlreichen Gäste. Er wies darauf hin, dass an diesem Tage der Kirchenchor seinen 74. Geburtstag feiern kann. Nach einem weiteren Weihnachtslied stellte Ortsvorsteher Dieter Stahl in seiner Begrüßung heraus, dass jedes Jahr gut anfängt, weil der Seniorennachmittag immer die erste Veranstaltung in der Gemeinde sei. Er freue sich, dass in den letzten Jahren die Altersspanne der Gäste immer größer geworden sei. Sie würde in diesmal 37 Jahre betragen. In einem von ihm vorgetragenen Gedicht wurde deutlich darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, dass man mit Höhen und Tiefen leben müsse, aber ein Lächeln, das sogar in ein kräftiges Lachen übergeht, mache vieles leichter.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt schloss sich den Worten an. zudem überbrachte er die Neujahrsgrüße der Stadt Adelsheim. Er betonte, dass er immer gerne nach Leibenstadt komme.

Nach Kaffee und Kuchen setzte eine Gruppe Leibenstadter Musiker das Programm fort. Linus und Ralf Seemann, Florian Karsten, Monika und Ruben Zimmermann, Alexander Kunkel, Madeleine Klein und Romy Graf spielten bekannte Weihnachtslieder und luden die Besucher zum Mitsingen ein, was gerne angenommen wurde.

Anschließend begeisterten Monika Zimmermann und Ulrike Schlegl mit einem Sketch über das Gespräch eines Ehepaars, angelehnt an Loriots „Der Feierabend“. Es gelang ihnen vortrefflich, die Zuschauer zum Lachen zu bringen.

Nach weiteren Weihnachtsliedern schloss sich ein Programmpunkt besonderer Art an: Günter Trumpp ließ in einer beeindruckenden Diashow mit Bildern von Eugen Wolf und Artur Kunkel das Dorffest vor 25 Jahren Revue passieren. Dabei wurde viele Erinnerungen geweckt.

Nach einem gemeinsam gesungenen Lied beschloss der Evangelische Kirchenchor mit den Abendliedern „Suliko“ und „Abendruhe“ den offiziellen Programmteil. Bei leckeren Würstchen und Kartoffelsalat konnte man sich anschließend stärken. Ortsvorsteher Dieter Stahl bedankte sich bei allen, die bei der Vorbereitung geholfen hatten.

