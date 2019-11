Seit 40 Jahren Weihnachtsbasarin der JVA

Der Weihnachtsbasar der JVA Adelsheim findet in diesem Jahr am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.

Adelsheim. Auch der 40. Weihnachtsbasar in der JVA Adelsheim wird eine runde Sache. Wie gewohnt findet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsbasar der JVA Adelsheim in den Räumen der Anstaltsgärtnerei statt.

Zum 40. Mal bieten die Arbeitsbetriebe und Freizeitgruppen vielfältige Geschenk- und Dekorationsideen zum Kauf an. Am Samstag und Sonntag kann jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden.

Unter der bewährten Leitung von Irmtraud Friedlein sind wieder viele neue Attraktionen entstanden. So gibt es unter anderem bei unserem Weihnachtsrätsel Preise zu gewinnen.

Am Sonntag erwartet die Besucher ein vorweihnachtliches Programm. Um 10.30 Uhr kommt unter Mitwirkung der Theatergruppe Konstanz eine „Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein“ zur Aufführung.

Ab 13.30 Uhr laden die „Knastigallen“ zum offenen Singen – nicht nur von Weihnachtsliedern – ein. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus mit dem Weihnachtsengel zu den Kindern.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019