Seit 100 Jahren äußerst engagiert

Adelsheim.Auch der SV Germania musste seine Jahreshauptversammlung aufgrund der beginnenden Pandemie im März verschieben und holte diese nun unter erschwerten Bedingungen in der Eckenberghalle nach.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Ralf Remmler folgte der Jahresbericht 2019. Das Jahr war für den Verein ein besonderes, denn man konnte – zum Glück noch vor Corona – das 100-jährige Bestehen feiern, das unter anderem durch einen Festakt und ein Jubiläumssportfest gewürdigt wurde. In einer Diashow wurden Eindrücke gezeigt, die das umfangreiche Angebot des Vereins schon im Kleinen zeigten. „Die Festlichkeiten waren nur durch die große Unterstützung vieler freiwilliger Helfer möglich“, betonte Remmler.

An Vereinsbindung arbeiten

Im November fand eine Klausurtagung mit dem Thema „SV Germania – was kommt jetzt?“ statt, in der herausgearbeitet wurde, dass an der Vereinsbindung und dem Ausbau des Social Media Auftrittes gearbeitet und das Sportheim saniert werden soll.

Dann kam Corona und der komplette Vereinsbetrieb wurde eingestellt. Jetzt sei zwar der uneingeschränkte Sportbetrieb wieder möglich, allerdings unter bestimmten Auflagen, die vor allem finanziell schwer zu stemmen sein werden. Mehrere Tausend Euro wären dafür nötig, die im Haushalt nicht vorgesehen sind. Aber Remmler zeigte sich aufgrund der gut funktionierenden Vereinsstruktur optimistisch und möchte den Verein mit dem neuen Leitsatz „SV Germania Adelsheim – seit über 100 Jahren – mehr als ein Verein“ in ein mindestens genauso erfolgreiches Jahr führen.

Die Germania selbst möchte sich ihrer sozialen Verantwortung stellen und neben dem breiten sportlichen Angebot auch den neu gegründeten Vereinsstammtisch fortsetzen.

Julian Dolk, Gesamtjugendleiter des Vereins, zog ein durchweg positives Resümee: Die Jugend wurde mehr ins Vereinsleben integriert. Das Angebot für die Kinder und Jugendlichen ist sehr umfangreich. Das „Zwergenturnen“, geleitet von Sabine Kalbatner, ist so beliebt, dass es schon eine Warteliste gibt. So auch bei „Sport. Spiel. Spaß“, geleitet von Sandra Schöll.

Die Leichtathletikgruppe für die Sieben- bis 16-Jährigen besteht aktuell aus 15 aktiven Mitgliedern und wird von den drei Trainern Dominik Ruck, Andreas Berg und Alina Remmler geleitet.

Unterstützt wurde der SV von Marie Grimm aus Schlierstadt, die ein Freiwilliges Soziales Jahr im Verein und der Martin-von-Adelsheim-Schule absolvierte. Yannis Bischoff wird ab dem 15. August Grimms Nachfolger.

Die Abteilung Fußball bestellte neue Tore, die corona-bedingt noch nicht ausgeliefert wurden.

Sanierungsmaßnahmen

Marco Rieß, Vorstand der Technikabteilung, berichtete über die anstehenden Sanierungsmaßnahmen des Vereinsgeländes, so etwa die der Duschen und Umkleidekabinen. Der Hartplatz wurde in einen Rasenplatz umgewandelt. Außerdem bildete sich ein eigenes Projektteam, das Ideen für die Änderungen der Vereinsräumlichkeiten sammelte, die für Veranstaltungen mietbar sein sollen. Die Kosten für diese Sanierung belaufen sich auf circa 50 000 Euro. Die Dachsanierung verspätet sich.

Finanzieller Erfolg

Der Vorstand des Wirtschaftsbetriebes, Bernhard Bopp, trug einen positiven Wirtschaftsbericht vor, denn alle neun Veranstaltungen waren finanziell erfolgreich. Für das laufende Jahr mussten fast alle Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt werden.

Auch Daniel Hofmann, Vorstand des Sportbereiches, zeigte sich mit den Abteilungsleitern Christian Häußler (Fußball), Alex Eckstein (Tischtennis), Herbert Schulz (olleyball) und Gisela Fuchs (Damengymnsatik) durchweg zufrieden.

Insgesamt ließ sich auch eine vierprozentige Mitgliedersteigerung feststellen, weshalb die Mitgliedsbeiträge die größte Einnahmequelle des Vereins waren, erklärte Michael Herold, Kassier des Vereins. Die größten Ausgaben waren die Beiträge an den Badischen Sportbund. Finanziell wird es durch den Umzug der Tanzschule Boger in das Industriegebiet eine beträchtliche Veränderung geben, da die Mieteinnahmen und Bewirtungsumsätze ausbleiben werden. Insgesamt war das Jahr 2019 ein äußerst erfolgreiches, das mit einer 50-prozentigen Steigerung zu 2018 abgeschlossen werden konnte. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Neuwahlen des Vorstandes

Bernhard nahm im Anschluss auch die Neuwahlen des Vorstandes als Versammlungsleiter vor. Eine offene Wahl war möglich. Als erster Vorstand wurde Ralf Remmler mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme wiedergewählt. Vorstand für den Bereich Sport blieb Daniel Hofmann. Der Nachfolger als Vorstand des Bereiches Technik wurde Thomas Keller. Marco Rieß hatte zuvor sein Amt niedergelegt („Der Kleene geht von Bord“). Bernhard Bopp bleibt weiterhin der Vorstand des Wirtschaftsbetriebes, das Kassenprüferteam Gaukel Tür bleibt mit einer Enthaltung bestehen.

Bernhard überbrachte die Grüße der Stadt und des gesamten Gemeinderats und dankte unter anderem für die Spende des Erlöses des Hänchen-to-go Wochenendes. vds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020