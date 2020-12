Schulsozialarbeit geht für fünf Jahre in die Verlängerung

Adelsheim.Die Kooperation mit dem Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis in Sachen Schulsozialarbeit an der Martin-von-Adelsheim-Schule geht für fünf Jahre (bis Juli 2026) in die Verlängerung. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen.

Bereits seit April 2013 besteht die Kooperation mit dem Caritasverband, die allerdings wegen der Mitfinanzierung durch Land und Landkreis bislang bis 31. Juli 2021 befristet ist. Die Stadt zahlt nach Abzug der Förderung einen Eigenanteil von derzeit rund 25 000 Euro. „Schulsozialarbeit wird nachgefragt und die Kooperation mit der Caritas ist eine gute Sache“, erklärte Bürgermeister Bernhardt, und so sahen es auch die Gemeinderäte.

Ausführlich informierte Diplom-Sozialpädagogin Stefanie Adrian in der Sitzung über ihre Arbeit. Seit 2014 sei sie mit einer 50-Prozent-Stelle an der Martin-von-Adelsheim-Schule, die aktuell 156 Grundschüler und 313 Schüler in der Sekundarstufe habe. Eingehend schilderte sie die fünf Säulen der Schulsozialarbeit mit Einzelfallhilfe, sozialer Gruppenarbeit, offenem Angebot, innerschulischer und außerschulischer Vernetzung.

Es gehe vor allem um Zuhören, das Vermitteln von Selbstvertrauen und Stabilität und in manchen Fällen um die Vermittlung weiterer Hilfen. In ihrem angenehmen, Corona-konformen Raum werde sie oft von Schülern aufgesucht, so Adrian. Man kenne sich inzwischen. Daran könnte es auch liegen, dass die Nachfrage steige. Zwischen 110 und 160 Kinder kamen jährlich, darunter etwas mehr Jungen als Mädchen. Nur wenige Schüler – 2019 waren es acht – , hatten mehr als drei Termine. Stress, Depression und exzessives Spielen seien die Themen, aber auch Wut, Motivationsprobleme oder mangelndes Selbstwertgefühl. sab

