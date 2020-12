Schüler können das Nutztier Huhn ab sofort hautnah erleben

Adelsheim.Während der vergangenen Monate wurden durch fehlende Schülergruppen und Lehrerfortbildungen am Landesschulzentrum für Umweltbildung (LSZU) personelle Kapazitäten frei, um einige neue Projekte zu beginnen.

Im Schulgarten entstand eine neue Gartenhütte, die Lagerraum und Platz für Geräte bietet, so dass die bestehende Hütte umgebaut werden kann.

Dort wird die alte Lehrküche des LSZU ihren Platz finden und steht für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen künftig zur Verfügung. Zudem ist geplant, dort den Verkauf der Getränke der „Weinlaube“ beim Schulfest anzubieten. Die in die Jahre gekommene Holzschindeleindeckung der Zisterne im Schulgarten musste erneuert werden. Mit den neuen anthrazitfarbenen Dachpappenschindeln wirkt die Zisterne viel moderner und ist ein echter Blickfang.

Einblicke in Berufsfeld

Landwirtschaft und Ernährung sind zentrale Themen bei Forscherwochen am LSZU. Schüler bekommen durch den Besuch bei den Landwirten Einblicke in ein wichtiges Berufsfeld und lernen die gesamte Produktionskette kennen. Ziel ist es, eine Wertschätzung für die Herstellung von Lebensmitteln zu erreichen.

Auch der hohe Fleischkonsum und seine Auswirkungen werden dort diskutiert werden. Im Blick steht vor allem der hohe Konsum von Geflügel. Es besteht die Möglichkeit, bei Betriebsbesichtigungen Putenmast oder Legehennenhaltung zu erkunden. Dabei kommt man schnell über die Haltungsformen ins Gespräch.

Auch die Eierproduktion und Kennzeichnung sind von Bedeutung. Ergänzt wird dieses Angebot jetzt durch die Integration der Hühnerhaltung in das Nutztier-Konzept. Seit November hält das LSZU zwei Zwerghühnerrassen – Seidenhühner und Zwergwyandotten. In einer Voliere können Schüler die Hühner beobachten, einen kleinen Einblick in die Grundlagen der Hühnerhaltung bekommen und das Nutztier Huhn hautnah erleben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020