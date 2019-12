Schöne Tradition: Weihnachtsliederspielen

Adelsheim.Einer schönen Tradition gerecht werdend erfreut die Feuerwehr- und Stadtkapelle unter Leitung von Ralf Simonides alljährlich am 4. Advent die Bevölkerung in Adelsheim, Sennfeld, Leibenstadt, Hergenstadt und Wemmershof mit ihrem Weihnachtsliederspielen. Zahlreiche Bürger nutzten wieder die Gelegenheit, um beim Sonntagsspaziergang den Weihnachtsliedern zu lauschen und sich so auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Bild: Jürgen Häfner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019