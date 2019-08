Riesige Freude über neuen Mercedes

Sennfeld.Erika und Helmut Haible heißen die glücklichen Gewinner eines Hauptpreises aus der Juni-Sonderverlosung des „VR GewinnSparens“.

Die Eheleute konnten ihr Glück kaum fassen, als ihre Beraterin der Volksbank Franken anrief und zum Gewinn eines nagelneuen Mercedes-Benz A 220 gratulierte.

In der Volksbank-Filiale in Adelsheim wurde das Ehepaar Haible dann offiziell beglückwünscht. Insgesamt betrug die Gewinnsumme im Juni 61 405 Euro. Diese Summe wurde in Form von Geld- und Sachpreisen an Losbesitzer der Volksbank Franken ausgegeben.

Das „GewinnSparen“ vereint die Kombination von Sparen, Helfen und der Möglichkeit, etwas zu gewinnen.

So konnten in den letzten Monaten rund 60 000 Euro für die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ zur Verfügung gestellt und damit gemeinnützige Projekte unterstützt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019