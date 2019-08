„Respektvoller Umgang spielt Hauptrolle“

Die Ehrung und Verabschiedung der ausscheidenden Stadträte stand im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates.

Adelsheim. Von guter Zusammenarbeit war bei der Ehrung und Verabschiedung der ausscheidenden Stadträte in Adelsheim bei der Gemeinderatssitzung mehrmals die Rede. Und bei den positiven Zahlen der Jahresrechnung 2018 entstand der Eindruck, dass das auch zweifellos einmal so gewesen sein muss. Doch wurde der Ton in der Sitzung mitunter etwas lauter und schärfer und manche der zahlreichen Zuhörer bekamen den Eindruck, dass es Zeit sei für einen „anderen Umgangston“ und „etwas Neues“.

Gremium wird kleiner

In Zukunft wird der Gemeinderat kleiner: Aus den bisher 19 Sitzen im Stadtrat werden 16. Acht Stadträte wurden bei der Sitzung am Montag verabschiedet. „Hier beteiligen sich Menschen an den Dingen, die für das Zusammenleben wichtig sind“, betonte Bürgermeister Klaus Gramlich und würdigte die langjährige Tätigkeit und den Einsatz der Stadträte.

Mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber zeichnete das Stadtoberhaupt Siegfried Karrer aus, der sich seit 20 Jahren im Gemeinderat einbringt. „Mit ihrer demokratischen Grundeinstellung haben Sie Mehrheitsentscheidungen mitgetragen. Nicht immer ist es dabei einfach, zwischen Wünschenswertem und Machbarem zu unterscheiden“, lobte Gramlich den Einsatz von Siegfried Karrer und seinen Kollegen.

So haben sich Dieter Röcker und Michael Leix seit fünf Jahren im Gemeinderat engagiert. Allerdings konnten beide nicht an der Sitzung teilnehmen. Ebenfalls fünf Jahre war Thomas Drischel im Stadtrat aktiv. Er habe sich vor allem für die Jugend eingesetzt, würdigte Gramlich und überreichte die Dankesurkunde.

Stadtrat Gerhard Zimmermann, der zur Wahl nicht mehr angetreten war, habe den Gemeinderat zehn Jahre mit seinem Sachverstand und seiner Hilfsbereitschaft bereichert, so das Stadtoberhaupt. Ein „tolles Ergebnis“ habe Ralf Becker aus Leibenstadt erzielt, der ebenfalls zehn Jahre im Stadtrat war. Trotzdem habe es diesmal nicht gereicht. Gramlich lobte die besonnene Art des scheidenden Stadtrates, der die Dinge immer bis zum Ende gedacht habe.

Eva Reichert habe den Abschied selbst gewählt. „Bei ihrer Arbeit lagen ihr vor allem die Belange des Stadtteils Sennfeld am Herzen, ohne das Ganze aus den Augen zu verlieren“, erklärte Gramlich und überreichte die Dankesurkunde. Die scheidende Stadträtin betonte die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren und erklärte: „Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört. Und das sagte mir: mehr Zeit ohne Termine.“

Nach 15 Jahren schied Friederike Madinsky aus dem Stadtrat aus. Der Bürgermeister blickte auf ihr großes Engagement für Kindergärten und Schulen zurück und betonte, dass durch ihren Einsatz das Volksfest wieder mit neuem Leben erfüllt worden sei. Madinsky selbst sprach von spannenden und lehrreichen Jahren. „Ganz besonders im Bezug auf Menschen“, betonte sie. Dabei habe sie auch festgestellt, dass es einigen Zeitgenossen weniger um Adelsheim und seine Zukunft gegangen sei, sondern darum, sich selbst in Szene zu setzen. Sie appellierte an die Stadträte, Entscheidungen zum Wohl aller Bürger zu treffen.

Ebenfalls nach 15 Jahren schied Elisabeth Baier aus dem Stadtrat aus. Als Stellvertreterin des Bürgermeisters und Sprecherin der Freien Wähler habe sie ihr eigenes Profil entwickelt und sei durch den Kampf für den Erhalt des Freibades in den Gemeinderat gekommen. Auch als Vorsitzende des TV Sennfeld und Motor für die Städtepartnerschaft sei sie unverzichtbar. Die scheidende Stadträtin würdigte die Zusammenarbeit im Stadtrat und hob noch einmal die Entscheidung für die Gemeinschaftsschule hervor. Es sei ein zähes Ringen gewesen. Aber es habe sich gelohnt.

Als dienstälteste Stadträtin richtete Heide Lochmann ihr Wort an die scheidenden Stadträte. „Vieles haben wir einvernehmlich, manches kontrovers diskutiert. Wichtig ist immer, dass ein respektvoller Umgang die Hauptrolle spielt.“

