Raum für „Windel-Knirpse“ in Sennfeld

Die Bodenarbeiten am evangelischen Kindergarten in Sennfeld laufen zurzeit auf Hochtouren. Nächste Woche soll die Bodenplatte kommen, die die Basis für das Gebäude bildet, in dem die Ein- bis Dreijährigen in Zukunft betreut werden sollen. Bisher sind sie provisorisch im Turnraum untergebracht. Das neue Gebäude kostet voraussichtlich etwa 400 000 Euro und soll noch in diesem Jahr bezugsfertig sein.