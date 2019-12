Ralf Killian hat sich beworben

Ravenstein.Für die Bürgermeisterwahl in Ravenstein am Sonntag, 1. Dezember, hat sich nach FN-Informationen bisher Ralf Killian aus Oberwittstadt beworben. Dies teilte Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn mit. Weitere Auskünfte könne sie nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montag, 4. November, erteilen.

Die Bewerbungsfrist läuft seit dem 21. September und endet am 4. November. ms

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019