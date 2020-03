Präventive Medienarbeit genießt hohen Stellenwert

Adelsheim.Internet, Handy, Messenger – Themen, die heute zum Alltag der meisten Kinder und Jugendlichen gehören.

Der sinnvolle und sichere Umgang damit ist eine Herausforderung, bei der die Martin-von-Adelsheim Schule ihre unterstützt.

Medienagenten in Aktion

In Kooperation mit Sven Schumacher vom Referat Prävention der Polizei und den Medienagenten der Martin-von-Adelsheim-Schule wurde daher ein Vormittag für jede Klasse der Stufe 5 und 6 zu diesem Thema gestaltet.

Medienagenten – das sind Schüler der Klasse 9, die sich im vergangenen Schuljahr von Referenten des Landesmedienzentrum ausbilden ließen, um Projekte dieser Art an ihrer Schule durchzuführen.

Die Medienagenten behandelten mit den Klassen Themen wie Reflexion und Austausch über das eigene Medienverhalten, Normen und Werte im Netz, Sicherheitseinstellungen am Smartphone, Datenschutz, Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie Regeln im Klassenchat.

Recht am eigenen Bild

Passend zum Thema „Recht am eigenen Bild“ schaute auch der Schulfotograf Martin Bender zu diesem Anlass für ein Foto vorbei, der sofort abfragte, wer nicht auf das Foto möchte. In der Einheit der Polizei standen aber auch (Cyber-)Mobbing und dessen mögliche Straftatbestände, Hilfsmöglichkeiten, sicheres Passwort und Risiken im Netz im Mittelpunkt.

Wichtige Themen, die auch die Schüler beschäftigten, waren unter anderem Computerspiele wie das derzeit so beliebte Spiel „Fortnite“.

Doch sind sich die Schüler neben der Suchtgefahr auch der Gefahr der In-App-Käufe bewusst, durch die immer wieder und wieder Geld ausgegeben wird? Nicht nur an den Vormittagen, an denen das Präventionsprogramm durchgeführt wurde, herrschte reger Diskussionsbedarf, womit klar wäre: Dieses Thema geht im Zeitalter der Digitalisierung alle an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020