Positive Zahlen eröffnen neue Spielräume für die Zukunft

Adelsheim.„Wenn wir die Jahresrechnung 2017 schon als Spitzenergebnis bezeichnet haben, so dürfen wir das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2018 gewiss mit dem Prädikat Superspitzenergebnis werten“, erklärte Stadtrat Edgar Kraft bei der einstimmigen Verabschiedung der Jahresrechnung 2018.

„Eines der besten Ergebnisse“

Bürgermeister Gramlich merkte an, dass die Stadt Adelsheim inzwischen auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt habe und der Jahresabschluss 2018 noch einmal nach dem alten Schema erfolgt sei. „Das Ergebnis ist eines der besten in den zurückliegen Jahren und eröffnet finanzielle Spielräume für die Zukunft“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Die Eckdaten des Zahlenwerks stellte Kämmerer Rainer Schöll detailliert vor, der zu bedenken gab, dass die Entwicklung nicht so weitergehen werde. Höhere Umlagen, geringere Zulagen und eine absehbare wirtschaftliche Eintrübung seien bereits im nächsten Jahr zu erwarten. Auch der Überschuss aus dem Forst gehöre wohl der Vergangenheit an.

Im Verwaltungshaushalt schloss die Jahresrechnung mit einem Plus von 1,38 Millionen Euro oder 11,02 Prozent ab, im Vermögenshaushalt verbuchte man ein Mehr von 1,76 Millionen Euro oder 76,48 Prozent, erläuterte Schöll und verwies sowohl bei der Gewerbesteuer, als auch bei den Schlüsselzuweisungen auf Zahlen, die deutlich über dem Ansatz lagen.

Plus bei Abwasser und Forst

Bei den Ergebnissen zeigte sich, dass die größten Überschüsse bei der Abwasserbeseitigung (45 138 Euro) und in der Forstwirtschaft (44 648 Euro) erzielt wurden. „Die Überdeckung bei der Abwasserbeseitigung werden wir wieder an die Verbraucher zurückzahlen“, verdeutlichte Schöll. Ein großes Defizit entstand mit 154 052 Euro im Freibad, obwohl man hier im vergangenen Jahr so viel eingenommen hatte wie seit zehn Jahren nicht. Die beiden größten Investitionsmaßnahmen im letzten Jahr waren der Neubau der Eckenberghalle mit 281 526 Euro und die Sanierung der Unteren Eckenbergstraße, die mit 562 724 Euro zu Buche schlug.

Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Adelsheim damit bei rund 1319 Euro. „Im laufenden Jahr konnten wir ein Darlehen außerordentlich kündigen und es ist nicht vorgesehen, in diesem Jahr einen Kredit aufzunehmen“, verkündete der Kämmerer. Bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes seien die Finanzzuweisungen mit 3,9 Millionen Euro der größte Posten gewesen. Die Zuführungsrate lag bei 2,82 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie der Planansatz. Im Jahr 2018 ergibt sich damit eine um das Vierfache höhere Zuführungsrate als in all den Jahren vor 2017, verdeutlichte Stadtrat Edgar Kraft in seinem Kommentar. „Die aktuelle Rücklage von fast fünf Millionen Euro kommt zum richtigen Zeitpunkt. Gilt es doch, den Eigenanteil am Neubau der Sport- und Kulturhalle von nahezu vier Millionen Euro zu stemmen“, bekräftigte Kraft.

Dass bestimmte Bereiche, wie beispielsweise das Freibad, keine kostendeckenden Ergebnisse vorweisen, sei bei einem derartigen Jahresergebnis leichter zu verkraften. Schließlich sei das ebenso wie der finanzielle Aufwand für Kinder und Jugendliche elementarer Bestandteil einer lebenswerten Gemeinde.

Alles richtig gemacht

Auch Stadtrat Ralph Gaukel freute sich über die positiven Zahlen, die man sowohl der konjunkturellen Lage als auch der eigenen Sparsamkeit zu verdanken habe. Erfreulich sei vor allem die Zuführung von 1,5 Millionen an den Vermögenshaushalt. Ähnlich seinem Vorredner stellte er fest, dass man für Kinder und Jugend zwar sehr viel Geld in die Hand nehme, aber in dieser Hinsicht alles richtig gemacht habe.

„Jetzt können wir mit einem positiveren Gefühl an unsere neue Halle denken“, unterstrich auch Stadträtin Elisabeth Baier, nachdem Rainer Schöll die Jahresrechnung vorgestellt hatte. Und das sei auch gut so. „Denn im nächsten Jahr laufen wieder hohe Belastungen auf“, so Baier. Michael Sauter freute sich ebenfalls über die Tatsache, dass die Zuführung so hoch sei wie in den vergangenen Jahren nicht. Grund zur Freude sei ebenso die Tatsache, dass man den seit 2014 ständig steigenden Schuldenstand habe reduzieren können.

Auch die Zahlen des Eigenbetriebs Wasserversorgung stellte Schöll eingehend vor. Beiden Jahresrechnungen stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. dani

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019