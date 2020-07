„Picknick“-Konzerte in Adelsheim

Adelsheim.Nachdem die Feuerwehr- und Stadtkapelle aufgrund der Corona-Vorschriften lange Zeit nicht üben durften, haben die Musiker den Probebetrieb wieder aufgenommen. Derzeit werden drei „Picknick-Konzerte“ in den Ortsteilen einstudiert.

Damit wollen die Kapellen den sommerlichen Veranstaltungskalender der Stadt bereichern – selbstverständlich unter Einhaltung der derzeit gültigen Vorschriften. Zuhörer sind willkommen, ihre Picknickdecken, Campingstühle, Essen und Trinken mitzubringen und es sich während der Konzerte gemütlich zu machen. Eine Bewirtung durch die Kapelle kann aus aktuellem Anlass nicht stattfinden.

Orte werden bekanntgegeben

Die „Picknick-Konzerte“ finden statt: am Samstag, 25. Juli, um 19 Uhr in Adelsheim sowie am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr in Leibenstadt und um 17 Uhr in Sennfeld. Die genauen Veranstaltungsorte werden bei der Anmeldung mitgeteilt.

