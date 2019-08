Original Sennfelder Bahnhof zog Besucher in den Bann

Sennfeld.Auf große Resonanz stieß die von Siegmar Schneider initiierte Ausstellung „150 Jahre Frankenbahn“, zu der Reinhart Lochmann die Besucher beim Sennfelder Dorffest willkommen hieß.

Er dankte allen Eisenbahnliebhabern und Initiator Sigmar Schneider, die die Ausstellung ermöglicht haben. Siegmar Schneider verdeutlichte, dass man zeigen wolle, wie die Eisenbahn vor Ort entstanden sei. Er dankte neben Reinhart Lochmann den Ausstellern und Unterstützern, Friedbert Günther, Siegfried Egner, Erich Lagler, Herbert Bischoff, Werner Ertl, Gerhard Englert und Erwin Willinger. Es sei schön, so Schneider, wenn man in so einem kleinen Dorf für eine Ausstellung so viel Unterstützung erfahre. In Sennfeld wachse eine Gemeinschaft, in der viele Bürger Hand mit anlegen.

Ausgestellt wurde neben dem original nachgebauten Sennfelder Bahnhof, Maßstab 1:87 (HO) mit betriebsfähiger Strecke von Friedbert Günther aus Walldürn, eine Bildkarte über die Eisenbahnstrecken im ehemaligen Landkreis Buchen, ein Modell einer Kolbendampfmaschine, ein Bahnwärterhäuschen aus dem Bereich Roigheim-Osterburken, eine original aus Holz nachgebaute Lokomotive mit Personen- und Güterwägen von 1869, Pläne nach der Veränderung der Landschaft durch den Bahnbau, Pläne vom Bau der Strecken sowie Fotos und Zeichnungen von Bahnhöfen.

Über die Geschichte der „Unteren Jagsttalbahn“ informierte Schneider ebenfalls. Diese Bahn von Bad Friedrichshall nach Osterburken sei mit Planung und Bau wenig dringlich gewesen. In Württemberg war die Centralbahn von Heilbronn über Stuttgart, Ulm nach Friedrichshafen am Bodensee schon 1846 fertig. In Baden konnte man 1866 von Mannheim über Heidelberg, Mosbach, Osterburken, Lauda nach Würzburg fahren. Der Lückenschluss des badischen Eisenbahnnetzes mit dem Württembergischen, also Heilbronn mit Osterburken, fehlte, so Schneider.

Eine Netzverbindung wurde im Staatsvertrag von 1865 beschlossen und bis 1869 gebaut. Die Strecke wurde von der Königlich-Württembergischen Eisenbahngesellschaft betrieben und Württemberg war mit Baden und Bayern durch die „Untere Jagsttalbahn“ verbunden. Laut Fahrplan von 1870 gab es fünf Züge außer Sonntag von Heilbronn nach Osterburken und vier Züge von Osterburken nach Heilbronn. Es fuhren Personen- und gemischte Züge. Viele Güter, die im Dorf benötigt wurden, wie Bau- und Brennstoffe, Lebensmittel, Textilien, Maschinen und Geräte kamen ins Lagerhaus. Deshalb benötigte der reine Personenzug von Heilbronn nach Osterburken laut Fahrplan eine Stunde und 49 Minuten, die gemischten Züge dagegen zwei Stunden und 32 Minuten.

Die Industrialisierung im Heilbronner Raum habe Arbeitsplätze benötigt und der Zug brachte die Menschen hin und wieder heim. Fernreisen seien möglich gewesen und Fahrten mit Postkutschen und Fuhrwerken nahmen ab.

Friedbert Günther aus Walldürn hat den Sennfelder Bahnhof originalgetreu gebaut. Im Gespräch mit Günther sagte dieser, dass er vor mehreren Jahren begonnen habe, sich mit der Geschichte der „Madonnenlandbahn“ von Seckach nach Miltenberg, Baubeginn 1887, zu beschäftigen. Er sammle historische Bilder, Fotos und sonstige Unterlagen, nach denen er alle Bahnhöfe der „Madonnenlandbahn“ originalgetreu nachbaute. Seine erste Ausstellung eröffnete er in der Volksbank Franken in Walldürn. Diese habe ihn so inspiriert, weiter Ausstellungen durchzuführen.

Die Stadt Walldürn stellte ihm im Jahr 2017 die Räumlichkeiten einer ehemaligen Bücherei für seine Ausstellung zur Verfügung, so Günther im Gespräch. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019