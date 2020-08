Opel beschädigt und geflüchtet

Adelsheim.Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Samstag und Sonntag den Opel einer 60-Jährigen und fuhr davon ohne sich um den Unfall zu kümmern, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 11 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag auf dem Parkplatz der katholischen Kirche in Adelsheim oder auf dem Parkplatz des Freibades in Amorbach. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war die Person mit ihrem Fahrzeug an dem Opel Astra hängengeblieben.

Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020