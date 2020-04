Oft bei wöchentlichen Proben dabei

Adelsheim.Der langjährige Vorsitzende des Fränkischen Madrigalchors, Günter Bauer starb vergangenen Freitag im Alter von 78 Jahren. Er war von 1973 bis 1983 Bürgermeister der Stadt Adelsheim und vertrat die Interessen der Gemeinde sechs Jahre im Kreistag. Das Wirken des Adelsheimers war geprägt von seinem Einsatz zum Wohle der Stadt.

Für die Stadt viel geleistet

Während seiner Tätigkeit als Bürgermeister hat er entscheidend zum Zusammenwachsen der Stadtteile und zur Entwicklung der Gesamtstadt beigetragen. Zahlreiche Baumaßnahmen tragen seine Handschrift, wie der Wiederaufbau des städtischen Krankenhauses, der Neubau der Sporthalle Eckenberg oder die Generalsanierung der Festhalle Sennfeld.

Auch zur Gründung des Madrigalchores trug Günter Bauer bei. So kam es, dass er 1979, als amtierender Bürgermeister, Professor Erich Werner wegen einer musikalischen Umrahmung der 1200-Jahr-Feier ansprach. Daraufhin entstand der Fränkische Madrigalchor Adelsheim.

Vereinsvorsitz eine Ehre

Nach knapp 30 Jahren regen Konzert- und Vereinslebens war der Chor im Jahre 2008 auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Günter Bauer übernahm diese Aufgabe gern und betrachtete es gar als Ehre, da der Verein doch in gewisser Weise auch sein Kind war. Mit seinem Elan moderierte er 2009 das 30-jährige Bestehen des Chores und erwarb schnell die Sympathien aller Mitglieder.

In der Folgezeit gelang es ihm durch seine fröhliche und optimistische Art, die Mitglieder sowie den Dirigenten in ihrer Arbeit zu motivieren und so zu unterstützen. Obwohl Günter Bauer kein aktiver Sänger war, ließ er es sich nicht nehmen, so oft er konnte den wöchentlichen Proben beizuwohnen. Dabei war sein lobendes Schlusswort beinahe obligatorisch.

Als lebensfroher Mensch war der Adelsheimer auch ein großer Förderer der Vereinsgeselligkeit. Sein schallendes Lachen galt als Marken- und Erkennungszeichen. Im Jahr 2018 reiste der Madrigalchor nach Versailles, um zusammen mit dem Ensemble „Vocal du Chesnay“ ein Konzert zu gestalten.

Grundstein für Freundschaft

Neben dem beeindruckenden musikalischen Erlebnis war es ein Vergnügen zu erleben, wie charmant Günter Bauer die Herzen des französischen Publikums gewann. Der französischen Sprache mächtig, doch mit deutlichem Bauländer Akzent, entfachte er regelrechte Begeisterungsstürme und legte so den Grundstein für eine deutsch-französische Freundschaft zwischen den beiden Vereinen.

Auf Händels Messias gefreut

Im vergangenen Jahr konnte Bauer schließlich das 40. Vereinsjubiläum mit seinem Madrigalchor feiern. Er selbst, ein großer Freund und Kenner der klassischen Oper, war nach eigenem Bekunden inzwischen zum Bewunderer der konzertanten Vokalmusik mutiert. Deshalb freute er sich umso mehr auf die bevorstehende Aufführung von Händels Messias. Als die von ihm geforderte Zugabe erklang, lauschte er dem brausenden Halleluja.

Die Mitglieder des Fränkischen Madrigalchors sind über seinen Tod sehr bestürzt und bedauern es sehr, seine Beerdigung musikalisch nicht mitgestalten zu können. Seine Freude an der Musik betrachten die Sänger als sein Vermächtnis.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020