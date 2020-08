Noch sind Plätze bei den Terminen frei

Adelsheim.Das 26. Adelsheimer Sommerferienprogramm ist angelaufen. Zur großen Freude der Stadtverwaltung ist es gelungen, mit der Unterstützung von Adelsheimer Vereinigungen und Organisationen ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche anzubieten. Die ersten Termine beim Imker und beim Roten Kreuz sowie mit Zauberer „Robby“ sind bereits erledigt, die Stadtrallye ist angelaufen. Doch für die anstehenden Termine sind noch Plätze frei. Eine schriftliche Anmeldung ist unbedingt erforderlich aufgrund der Corona-Vorschriften.

Donnerstag, 13. August: Die ursprünglich geplante Entdeckungstour durch den Ronstock mit anschließendem Lagerfeuer und Stockbrotbacken muss aufgrund der Waldbrandgefahr abgesagt werden.

Freitag, 14. August: Der Förderverein des Schwimmbads Adelsheim Visa sorgt für Spaß im Schwimmbad mit Wasserparcours, Rutsche und Spielen. Von 10 bis 12 Uhr sind die Drei- bis Sechsjährigen dran und von 14 bis 16 Uhr die S ieben bis Zehnjährigen. Badekleidung und Handtücher sind mitzubringen. Für Getränke ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Donnerstag, 20. August: Das Knurps Puppentheater spielt „Keinohrhase“. Beginn ist um 15 Uhr, Ende um 15.45 Uhr. Treffpunkt ist im Stadtgarten Adelsheim. Veranstalter ist Katja Zganjer-Speth. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren, 25 Kinder und Begleitpersonen können teilnehmen. Der Kostenbeitrag liegt bei zwei Euro. Sitzkissen und Decke mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Tiefgarage des Rathauses statt.

Freitag, 21. August: Spiel und Spaß mit dem gelben Ball, Beginn 14 Uhr, Ende 17 Uhr. Treffpunkt ist das Clubhaus des TC Adelsheim, der auch der Veranstalter ist. Teilnehmen können 20 Kinder zwischen fünf und 16 Jahren. Sportkleidung, Sportschuhe und Tennisschläger (falls vorhanden) mitbringen. Getränke werden gestellt. Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter nicht statt.

Samstag, 22. August: Spiel, Sport und Spaß beim SV Leibenstadt mit verschiedenen Stationen. Beginn ist um 15 Uhr, Ende um 18 Uhr. Veranstalter ist der SV Leibenstadt, Treffpunkt ist am Sportplatz. Teilnehmen können maximal 20 Kinder von acht bis 15 Jahren. Sportkleidung, Turnschuhe, gegebenenfalls Sonnenschutz und Getränke mitbringen. Die Veranstaltung entfällt bei Regen.

Samstag, 29. August: DLRG-Schlauchbootfahrt auf der Seckach. Die erste Gruppe fährt von 13 bis 14 Uhr, die zweiter von 14.30 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist am Sportplatzsteg Adelsheim, Veranstalter ist die DLRG-Ortsgruppe Adelsheim. Der Kostenbeitrag beträgt vier Euro. 16 Kinder pro Schicht können teilnehmen; sie sollten mindestens acht Jahre alt sein und sollten schwimmen können. Mund-Nasen-Schutz, Ersatzkleidung, Handtuch und Sonnenschutz mitbringen. Geschlossene Getränke werden gestellt.

Donnerstag, 3. September: Golf-Schnupperkurs. Beginn ist um 10 Uhr, Ende um 13 Uhr, Treffpunkt Golfclub Kaiserhöhe Merchingen. Veranstalter: Junge Union Adelsheim/Osterburken, Kostenbeitrag fünf Euro. Teilnehmen können 25 Kinder zwischen acht und 16 Jahren. Brezeln und Getränke sind frei.

Dorfrallye Sennfeld: Den Stadtteil mit dem Smartphone neu entdecken: Zeitbegrenzte Ferienaktion mit der App „Actionbound“. Startpunkt ist die Turn- und Festhalle Sennfeld. Im dortigen Schaukasten gibt es weitere Informationen, zu der Aktion, die bereits gestartet ist und noch die ganzen Ferien läuft. Veranstalter ist die Turnjugend des TV Sennfeld. Die Teilnehmer sollten mindestens acht Jahre alt sein, die Teilnehmeranzahl ist unbegrenzt. Eltern können bei jüngeren Kindern mitlaufen. Smartphone, Papier und Stift dabeihaben.

Für alle Teilnehmer an den Veranstaltungen des Ferienprogramms besteht Versicherungsschutz. Die Kosten dafür trägt die Stadt Adelsheim.

Während der Veranstaltungen werden die Teilnehmer von freiwilligen Mitarbeitern des jeweiligen Veranstalters betreut. Vor jedem Programmpunkt wird explizit auf die einzuhaltenden Regelungen und Rahmenbedingungen zur Corona-Verordnung hingewiesen.

Achtung: Hinweise für die Eltern. Auf den Anmeldeformularen muss in diesem Jahr auch die E-Mail-Adresse angegeben werden. Aus Datenschutzgründen werden die Anmeldungen bei der Stadtverwaltung abgegeben, vier Wochen aufbewahrt und dann gelöscht. Nicht rechtzeitig angemeldete Kinder können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldung kann noch relativ kurzfristig vor der jeweiligen Veranstaltung erfolgen. Das Anmeldeformular muss vollständig ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Sollte ein angemeldetes Kind an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, soll das rechtzeitig vor der Veranstaltung mitgeteilt werden. Witterungsbedingte Änderungenwerden soweit möglich kurzfristig in den FN bekannt gegeben.

Donnerstag, 13.08.2020