Noch einmal den Kontakt mit Anliegern suchen

Sollen in Adelsheim und Sennfeld Lärmschutzwände an den Gleisen gebaut werden? Diese Frage hat der Gemeinderat Adelsheim am Montagabend besprochen – und noch einmal vertagt.

Adelsheim. Lärm macht krank, und wenn es eine Chance gibt, ihn zu reduzieren, sollte man sie nutzen. Da waren sich alle im Adelsheimer Gemeinderat am Montagabend in der Eckenberghalle einig.

Doch was tun,

...