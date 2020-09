Neues Führungsduo am EBG

Adelsheim.Martin Klaiber trat die Nachfolge von Meinolf Stendebach als Schulleiter des Eckenberg-Gymnasiums (EBG) zum Schuljahr 2019/20 an. Nachdem die Stelle der Stellvertretung seit langer Zeit unbesetzt war, ist die Schulleitung nun vollständig: Sandra Planck ist die neue stellvertretende Schulleiterin am Eckenberg-Gymnasium.

Enge Verbundenheit

Planck ist begeistert von der Arbeit am EBG und dem Kollegium. Daher ist sie mit der Schule seit zwölf Jahren eng verbunden. Sie hat große Freude an der Vermittlung der englischen Sprache und unterrichtet außerdem die Fächer Deutsch und Ethik. Ergänzt wird dies durch die Freude an Organisation und Mitgestaltung. Die dabei gesammelten Erfahrungen veranlassten sie zur Bewerbung an die Schulspitze.

Seit ihrer Geburt 1979 in Heidelberg näherte sich fast jede Lebensstation ihrer jetzigen Wirkungsstätte räumlich an: Planck wuchs in St. Leon-Rot auf; das Abitur bestand sie in Walldorf. Sechs Jahre Studium führten sie wieder nach Heidelberg. Über die Ausbildungsschulen in Neckarbischofsheim und Böckingen führte der berufliche Weg schließlich an den Eckenberg. Dort streckte sie die Fühler schnell nach vielen Seiten aus. So war sie zeitweise Mitglied in der Schulkonferenz und jahrelang tätig im örtlichen Personalrat (seit 2014 als dessen Vorsitzende). Zehn Jahre war sie hauptverantwortliche Planerin des Schulfestes und der im zweijährigen Turnus damit verbundenen Projekttage. Weitere organisatorische Aufgaben sind in der Vergangenheit hinzugekommen. Die Vertretungs-, Aufsichts- und Terminplanung, die sie seit einiger Zeit wesentlich mitgestaltet, sichern in diesem Bereich einen reibungslosen Schulalltag.

Zweifel an ihrer Bewerbung hatte sie keine. „Höchstens, dass ich vielleicht zu jung bin“, das habe sie ein irritiert. Sie wusste aber, dass „wir ein wunderbares Schulleitungsteam, bestehend aus Axel Busch, Peter Köpfle, Harald Stier und bis letztes Jahr Kathy Horlacher haben.“ Ergänzt wird diese Gemeinschaft durch die gute Zusammenarbeit mit dem Sekretariat und der Verwaltung. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter funktioniert zudem sehr gut. „Auch wenn wir uns erst knapp über ein Jahr kennen, verstehen wir uns gut und haben ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis. Die Chemie stimmt.“ All diese Gewissheiten machten den Schritt zur Bewerbung leicht. Vielleicht ist ihre Funktion aber auch genetisch bedingt, sagt sie zwinkernd: Ihr Vater war auch Konrektor. Nicht ohne Einfluss war vermutlich auch ihr ehemaliger Schulleiter Meinolf Stendebach. „Er hat mich immer gefordert und gefördert“, sagt sie. Am Eckenberg-Gymnasium sieht die Planerin weiteres Potential, aber auch Notwendigkeiten. Gerne möchte Planck perspektivisch soziale Projekte initiieren, bei denen Schule und Stadt zusammenwirken. Nicht nur durch die Corona-Zeit sei es dringend nötig, die Digitalisierung voranzutreiben. Das Internat solle weiter gefördert werden und die Attraktivität der Schule müsse über kurz oder lang durch weitere Umbaumaßnahmen erhalten werden, wüscht sie sich.

Das Leben neben der Schule spielt sich in und um Neudenau ab, wo die Lehrerin seit 2008 lebt. Auch dort zeigt sie Gestaltungswillen. Sie war fünf Jahre Gemeinderätin und ist Aufsichtsrätin bei der Volksbank. An oberster Stelle aber steht die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie. Wann immer es möglich ist, sucht sie zudem sportliche Herausforderungen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020