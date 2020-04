Neue Hoffnung für Bücherwürmer

Adelsheim.Die Stadtbücherei in Adelsheim öffnet unter Auflagen wieder ihre Pforten. Ab Donnerstag, 23. April, können unter Berücksichtigung wichtiger Hygieneschutzmaßnahmen gemäß der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg wieder Bücher ausgeliehen werden.

In der besucherfreien Zeit fanden jedoch einige Umbauarbeiten statt. So ist der Bereich im zweiten Stock nun nutzerfreundlicher gestaltet. Außerdem ermöglicht eine neue Aufteilung der Literaturgenres auf die einzelnen Regale dem Leser ein leichteres Auffinden seiner gewünschten Medien.

Umfassende Schutzmaßnahmen

Für den Besuch der Bücherei wird es jedoch Zugangsbeschränkungen geben. So können nur drei Personen gleichzeitig die Stadtbücherei betreten. Im Eingangsbereich finden diese sogenannte „Türöffner“ – nummerierte Schilder mit dem Stadtbücherei-Logo. Sollte kein „Türöffner-Schild“ frei sein, muss im Eingangsbereich des Erdgeschosses gewartet werden, bis wieder ein Schild da ist. Pro Familie darf nur eine Person die Stadtbücherei betreten.

Außerdem ist es Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Da nicht immer ein Mindestabstand von eineinhalb Metern gewährleistet werden kann, ist ein Zutritt nur mit einer Maske möglich (ausgenommen Abholdienst). Auch das Personal benutzt einen Mund-Nasenschutz. Die Lese- und Arbeitsplätze werden nicht nutzbar sein. Der Service muss zunächst auf das Ausleihen und Zurückgeben von Medien, sowie auf die Benutzeranmeldung beschränkt sein. Ein längerer Aufenthalt zum Lesen und Arbeiten wird vorerst nicht möglich sein.

Verzögerte Wiederausleihe

Des Weiteren wird es zu einer verzögerten Wiederausleihe von zurückgegebenen Medien kommen.

Die von den Benutzern zurückgegebenen Medien, egal ob über die Rückgabeklappe oder persönlich, werden für die Dauer einer Woche aus Sicherheitsgründen nicht zur Ausleihe zur Verfügung gestellt. Für sie kann der Vorbestellservice genutzt werden.

Die allgemeinen Hygieneregeln sind in besonderem Maß zu beachten. Die Besucher sollen den Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten.

Für die Handhygiene können die Sanitäreinrichtungen der Stadtbücherei vor und nach Besuch genutzt werden.

Wenn jemand krank ist, soll er die Bücherei nicht nutzen. Alle geplanten Veranstaltungen (Vorlesenachmittage) können bis auf weiteres nicht stattfinden.

Abholservice läuft weiter

Der Abholservice, eine zusätzliche Dienstleistung in Corona-Zeiten, wird weiterhin angeboten. Hier können zunächst im Online-Katalog auf der Homepage unter https://web-opac.kivbf.de/adelsheim/index.asp?DB=Adelsheim gewünschten Medien ausgesucht und per Email unter stadtbuecherei@adelsheim.de bestellt werden. Diese werden dann zur Abholung im Flur 1. OG altes Rathaus (vor der Bücherei) bereitgestellt. Der Abholtermin wird per Email mitgeteilt. Dieser Service kann auch ohne Mund-Nasen-Schutz genutzt werden.

Auf den nötigen Abstand zu anderen Abholenden soll trotzdem geachtet werden. Die Medienanzahl für die Abholung ist auf zehn Medien begrenzt.

Obwohl die Bücherei wieder geöffnet ist, bleibt die Flohmarkt-Tauschkiste am Rathauseingang zunächst bestehen. Wer möchte, darf sich hier bedienen oder Bücher und Zeitschriften austauschen.

