Neue Angebote, neue Helfer

Sennfeld.Ab sofort findet wieder jeden Dienstag um 18.45 Uhr das Turnen für jedermann in der Turnhalle statt. Angeboten wird ein modernes Fitness-Training mit dem Ziel der Förderung der Lebensqualität. Geleitet wird die Turnstunde von einem lizenzierten Übungsleiter. Neueinsteiger sind willkommen. Nähere Auskunft erteilt Franz Schöberl, Telefon 06291/7367.

Am Donnerstag, 12. September, um 18 Uhr bietet der TV in Kooperation mit dem Gesundheitssport der AOK des Landkreises eine achtwöchige Wassergymnastik an. Information und Anmeldung bei Hannelore Schweizer, Rückenschulleiterin und Trainerin für Osteoporose, Telefon 06291/7552. Außerdem sucht der TV Sennfeld Ehrenamtliche, die Lust auf die Arbeit mit Kindern haben, für das neue Schul- beziehungsweise Turnjahr. Unterstützung wird benötigt für das Kinderturnen am Donnerstag- und Freitagnachmittag. Die Einsatzzeiten sind ganz flexibel und reichen von einer Stunde pro Woche bis zu einem ganzen Nachmittag, von jeder (zweiten) Woche bis zu einem Block von vier Wochen am Stück. Auch der Umfang ist ganz individuell wählbar.

Gesucht werden sowohl Ehrenamtliche, die Turngruppen als Helfer unterstützen, als auch Menschen, die gerne eine eigene Gruppe leiten möchten. Eine Übungsleiterlizenz ist dafür keine Voraussetzung. Bei Interesse oder Fragen kann man sich an Lena Rieß, E-Mail: schriftliches@tv-sennfeld.de wenden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019