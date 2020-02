Nachdenken über die Zukunft der Stadt

Alle Adelsheimer haben Post von ihrem Bürgermeister bekommen: Eine Einladung zum Bürgerforum am Sonntag, 8. März. Es soll Gelegenheit zum Austausch über die Zukunft der Stadt geben.

Adelsheim. In jedem Briefkasten in Adelsheim und seinen Stadtteilen landete in den letzten Tagen ein zweiseitiges Schreiben, unterzeichnet von Wolfram Bernhardt. Im Forum des Eckenberg-Gymnasiums findet am

...