Musiker sorgten für Glücksgefühle

Adelsheim.„Musik ist ein magischer Trick, von dem ich nicht weiß, wie er funktioniert. Ich weiß, dass er funktioniert, aber ich verstehe dennoch nicht, warum eine Folge von Akkorden, Rhythmen und Noten in der richtigen Reihenfolge ein bestimmtes Gefühl auslösen kann. Ein Leben ohne Musik wäre ein Fehler“, lautet ein Zitat von Carl Reinecke. Musik löst Glücksgefühle aus und ohne sie wäre das Leben wirklich ärmer. Beides wurde in der Eckenberghalle Adelsheim am gestrigen Abend durch die Musiker der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim beim diesjährigen Jahreskonzert unter Beweis gestellt.

Bewährtes Leitungsteam

Für das rund 200-köpfige Publikum war jeder Tisch im Sinne eines Liedes von den Helfern geschmückt worden. Die Bewirtung übernahm die „Gäässwärmerzunft Alleze“. Die Interpreten überzeugten unter Leitung ihrer Dirigentin Isabel González Villar mit dem Motto „The Power of Music“. Das breitgefächerte Repertoire wurde von der Jugendkapelle unter der Leitung ihrer Dirigentin Anne Bangert sowie vom Miniorchester der Elementarschüler mitgestaltet. Diese bereiteten sich auch in diesem Jahr unter der Leitung von Catrin Schäfer, Hannah Schöll und Christian Simonides auf das Konzert vor.

Das Miniorchester spielte zunächst „The Merry Clockmaker“ von Luigi di Ghisallo und „Irish Dream“ von Kurt Gäble, eine zarte Melodie der Holzbläser als musikalische Omage an die Landschaft Irlands, verstärkt durch Blechbläser und Trompeter, die den rauen Wind und die irischen Küstenkliffe klanglich ummalten. Das mit Gesang begleitete „The Bare Necesseties“ von Terry Gilkyson, besser bekannt als „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“, ließ den Bär am Ende richtig steppen.

Nun hatte die Jugendkapelle ihre Chance. Der Beginner „First Sun“ von Michael Kamuf sollte das Publikum „wachrütteln“ – das war aber zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr nötig. Und nach „City of Stars“ von Johnnie Vinson ging es in die Alpen mit „Eiger: Journey to the Summit“ von James Swearingen. Der Auftritt erhielt mit „Standing Ovations“ und einer Zugabe seinen verdienten Lohn.

Omage an römische Saturnalien

Nach der Pause übernahm die Feuerwehr- und Stadtkapelle unter der Leitung von Isabel González Villar den zweiten Teil des Abends. Mit „Saturnalia“ von Ben Haemhouts, eine klangstarke Hommage an die römischen Saturnalien, ging es los. Da wurde gelärmt, gescherzt, man sprang rußgeschwärzt in Brunnen – in Adelsheim aber ging es weitaus gesitteter zu. Es folgte mit „The happy cyclist“ von Ted Huggens ein schwungvoll schmissiges Lied mit einem „Cycling- Gag“ von Anna Bangert, die ihre Fahrradklingel gleich auf dem dazu passenden Gerät spielte. Vor den Ehrungen erfreute noch „Robin Hood“ von Michael Kamen die Zuhörer. Gedankenverloren, mystisch - geheimnisvoll, melancholisch, dann dynamisch, rollte die Musik durch die Halle und endete mit einem hymnischen Abgesang.

Die Auszeichnungen

Trotz geänderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Problemen für die Vereine, Nachwuchs zu gewinnen, zeigt sich der Musikverein stabil. In Anwesenheit von Herbert Münkel, dem Präsidenten des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald Bauland, wurden langjährige Treue ausgezeichnet. Für seine dreißigjährige Mitgliedschaft und diverse Tätigkeiten im Verein wurde Ralf Simonides geehrt. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurde Tamara Kipphan ausgezeichnet. Ehrungen für jeweils 15 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Kristin Besser und Fabian Berger und für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden Catrin Schäfer, Svenja Gramlich und Janine Baumgartner ausgezeichnet.

Ein silbernes Jungmusikerleistungsabzeichen erhielt Niklas Schäfer, jeweils bronzene Abzeichen Marvin Eck, Jakob Eibner, Olivia Fink, Elias Groß, Dirk Schumacher, Linus Seemann, Emma und Romy Wilschko. Marlon Gathof, Nia Steiner und Tim Hereth wurden mit dem Juniorabzeichen bedacht.

Danach ging es mit „Portrait of Freedom“ von Steven Reineke weiter. Ruhig, melancholische, durchdringende Klänge vereint mit ausdrucksvoll schnellen Rhythmen brachten jedes Instrument zur Geltung. Es folgte „Star Trek - The Inner Light“ von Jay Chattaway mit einem Querflötensolo und „Sparks of Fire“. Die Klangfarbe Rot stand im Zentrum, sich wiederholende Bläser- und Paukentuschs trieben das Finale voran. Einem plötzlichen Intermezzo von Flöten und Saxofonen folgte das Comeback der Bläser.

Ausgiebiger Beifall und „Zugabe“-Rufe quittierten den gelungenen Auftritt. Eine kleine Zugabe rundete die zweieinhalbstündige Unterhaltung ab. cg

