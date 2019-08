Motorradrennen markiert echten Aufbruch

„Das Motorradrennen in Adelsheim 1949 markierte eine Zeitenwende. Es herrschte Aufbruchstimmung“, verdeutlicht der 99-jährige Augenzeuge Reinhold Haag die Atmosphäre von damals.

Adelsheim. Aus Anlass des 70. Jahrestages des legendären Motorradrennens 1949 dreht sich beim „Adelsheimer Herbst“ am Sonntag, 13. Oktober, alles ums Motorrad.

Geschichte und Entwicklung

Eindrucksvoll dokumentiert der Gewerbeverein die Geschichte und die Entwicklung des Motorrades und präsentiert neben wertvollen Oldtimern auch neueste Fahrzeugtechnik. Der drei Jahre jüngere Bruder von Reinhold Haag, Karl, hat das Rennen mitorganisiert. „Insofern war ich mit den Vorbereitungen bestens vertraut“, schmunzelt der Mann, der schon als 20-Jähriger für sieben Jahre in den Krieg ziehen musste.

Das Motorradrennen sei der erste große Termin gewesen, an dem man auch Leute aus den Stadtteilen nach dem Krieg zum ersten Mal wiedersah und sich unglaublich freute, dass man überlebt hatte. „Es war ein ganz großes Hallo unter den Menschen. Das ganze Städtchen war auf den Beinen“, erinnert sich Haag und schmunzelt.

Bei den Motorrädern handelte es sich um die NSU oder auch leichte Maschinen. „Mit Aufrüsten war aber nichts. Denn es gab schlicht und ergreifend nichts“, weiß der Augenzeuge noch.

Trotzdem habe diese Tatsache der guten Stimmung der Menschen keinen Abbruch getan. In jeder Kurve habe man Strohballen aufgestellt, damit nichts passieren konnte.

„Wenn die Fahrer vorbeifuhren, gab es ein riesiges Hallo. Die Zuschauer waren einfach begeistert“, so Haag.

Nach der schrecklichen Zeit des Krieges sei es auch nicht in erster Linie ums Gewinnen gegangen, sondern einfach darum, das Leben wieder zurückzuholen und eine Atmosphäre der Freude zu schaffen.

Und das sei mit diesem Motorradrennen auch hervorragend gelungen. „Daraus entstand schließlich das Volksfest. Und auf diese Weise ist jedes Jahr wieder Betrieb im Städtle“, freut er sich.

Erst sechs Tage vor dem Rennen 1949 traf die Genehmigung von der inneren Verwaltung in Karlsruhe ein. Die zuständige Behörde hatte zunächst Bedenken angemeldet, da die Rennstrecke mitten durch die eng bestandene Hauptstraße, heute Marktstraße, führte.

Bürgermeister Gerner überzeugte

Aber der damalige Bürgermeister Friedrich Gerner konnte die verantwortlichen Herren in Karlsruhe mit der Verpflichtung zur Aufpolsterung der Gefahrenpunkte überzeugen. Strohballen in reichlicher Anzahl sorgten für den Schutz der Zuschauer und der Rennfahrer gleichermaßen. Nachdem auch die Fahrgenehmigung für Motorräder an Sonntagen eingetroffen war, stand dem Rennen nichts mehr im Wege.

28 Fahrer aus der Umgebung, ja sogar aus dem Schwarzwald, und die Adelsheimer Peter Günther, Karl Wolpert und der Leibenstadter Karl Kubach hatten sich die diese einmalige Atrraktion angemeldet. Gefahren wurde in den Klassen 200 Kubikzentimeter, 125 Kubikzentimeter und 100 Kubikzentimeter. Als Sonderereignis betitelte man die „Foxklasse“. Dieses moderne NSU Neufabrikat wurde von Kurz Fleichmann aus Neuenstadt gefahren.

Der Rundkurs im Bauland betrug sechs Durchgänge. Die Gesamtlänge lag bei neun Kilometer. Start war an der neuen Kirnaubrücke. Die Strecke führte nach den Ausführungen von Reinhold Haag durch die enge Hauptstraße, über die Jakobsbrücke, die alte Damberger Steige hoch, bei der heutigen Wilhelm-Schmidt-Höhe ging es schließlich im spitzen Winkel in die Schefflenzer Straße, zum Städtchen hinunter, über die donnernde Holzbohlenbrücke hinweg zur „Linden“-Kreuzung.

„Die Rennleitung lag in den Händen des Adelsheimer Kraftfahrzeugmeisters Hermann Biber und dem Fahrlehrer Peter Amelang aus Seckach“, weiß der 99-jährige Adelsheimer.

Rund 5000 Zuschauer säumten die kurvenreiche Rennstrecke. „Spannende Kämpfe bei schneidiger Fahrweise waren eine Augenweide. Und die Zuschauer sparten auch nicht mit Begeisterungsrufen“, freut sich der Augenzeuge. Ein guter Tag sei es gewesen. Nicht nur für Adelsheim. Sondern weit darüber hinaus. Der Adelsheimer Peter Günther fuhr auf seiner 125er Triumpf Tagesbestzeit. Zwei Sessel und eine Leselampe waren sozusagen sein Pokal, gestiftet von der Buchdruckerei Veith.

In der 200er Klasse gewann der Oberkessacher Walter Keilbach das Rennen. Als Belohnung durfte er einen von der Firma Glaab und Co gestifteten Motorradanzug mit nach Hause nehmen.

Ausgiebig gefeiert

An ein aufgestelltes Festzelt kann sich Reinhold Haag nicht erinnern. Allerdings seien die Menschen direkt von der Rennstrecke auf der „Germania“-Sportplatz geströmt, um ausgiebig zu feiern.

Im Rückblick auf das Motorradrennen vor 70 Jahren veransteltet der Gewerbeverein Adelsheim am Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr einen Biker-Gottesdienst, um 13 und 16 Uhr eine professionelle Motorrad-Stunt-Show auf der Marktstraße und um 15 Uhr eine Präsentation der zehn ältesten vorfahrenden Motorräder.

