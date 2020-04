Adelsheim.Ersthelfer trafen am Sonntag, kurz vor 8 Uhr, einen Motorradfahrer schwer verletzt auf dem linken Fahrstreifen der A 81, Richtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken liegend vor. Der 56-jährige Fahrer einer grauen Triumph konnte nur noch äußern, dass er in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs gewesen war. Die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten fanden an der Unfallstelle eine Vielzahl starker und sehr langer Brems- und Schleuderspuren vor. Sie können daher nicht ausschließen, dass an dem Unfall ein weiteres Fahrzeug, eventuell ein Pkw, beteiligt war.

Deshalb hat der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim folgende Fragen: Mit wem war der Fahrer der grauen Triumph unterwegs? Und: Wer kann Angaben zu einem am Unfall beteiligten Pkw, eventuell einem Sportwagen,machen?

