Mitglieder für Ausschüsse gewählt

Adelsheim.Stühlerücken in den Ausschüssen: Für das ausgeschiedene Gemeinderatsmitglied Edgar Kraft wählte der Gemeinderat Adelsheim in seiner Sitzung am Montag Ralf Becker als Mitglied in den Technischen Ausschuss und als stellvertretendes Mitglied in den Umlegungsausschuss, den Sanierungsausschuss und die Arbeitsgruppe „Kindergärten“. Sabine Kalbantner wird Mitglied in der Arbeitsgruppe „Neubau Eckenbergsporthalle“; Wolfgang Drechsel im Kulturausschuss. Als Mitglied in den Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken wurde Dr. Christian Häußler gewählt, Stellvertreter ist Ralf Becker.

Harald Steinbach wurde in den Zweckverband Abwasserbeseitigung „Korb-Leibenstadt“ gewählt, Stellvertreter ist Ralf Becker. sab

