Mit Mund-Nasen-Bedeckung sich und andere schützen

Adelsheim.Rechtzeitig vor dem Beginn des Präsenzunterrichts zu Corona-Bedingungen erhielt der Förderverein des Eckenberg-Gymnasiums auf Initiative von Tomas Damasceno (Key Account Project Manager bei der Firma Pan-Dur) und seiner Frau Larissa (Studienrätin am Eckenberg-Gymnasium) kostenlos 4300 Mund- und Nasenschutzbedeckungen, die bis 60 Grad waschbar sind und dadurch immer wieder verwendet werden können.

Großzügige Geste

Mit dieser großzügigen Spende konnten alle Schüler und Lehrer sowie das komplette Schulpersonal jeweils mit mehreren Masken versorgt werden, so dass diese in den einzelnen Haushalten gesammelt und dadurch gebündelt gereinigt werden können und alle immer – da, wo es erforderlich ist – sich und andere vor Ansteckungen schützen können.

Im Rahmen eines Projektes „Arbeiten mit Flüchtlingen am Eckenberg-Gymnasium“ wurden die in Adelsheim ansässigen Flüchtlingsfamilien durch Annemarie Sitte, die Vorsitzende des Fördervereins, über den Asylhelferkreis ebenfalls mit diesen Mund- und Nasenabdeckungen versorgt.

Die Firma Pan-Dur mit Sitz in Boxberg und Osterburken fertigt an ihrem Standort Roznava/Slowakei Teile für die Innenausstattung für den Fahrzeugbereich. Wegen des Lockdowns bei namhaften Fahrzeugherstellern hat man sich spontan entschlossen, 30 Näherinnen für die Maskenproduktion einzusetzen. Dadurch konnten für eine Übergangszeit Arbeitsplätze gesichert werden. Insgesamt wurden etwa 35 000 Masken hergestellt und an die Schulen und Sozialeinrichtungen in der Region verteilt.

Besonderer Dank gebührt dem Unternehmen dafür, diese auch dem Eckenberg-Gymnasium kostenlos zu überlassen, betonte Annemarie Sitte in ihrem Dankschreiben an die Firma Pan-Dur.

Gerade in der jetzigen schwierigen Zeit sei der Fördervereins – wie sicher alle Vereine – nicht gerade auf Rosen gebettet, da alle Veranstaltungen, bei denen Geld erwirtschaftet werden könne, abgesagt seien. Andererseits wolle man die Schule und damit Schüler in den Bereichen, in denen Mittel aus dem Schuletat nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, unterstützen.

Annemarie Sitte dankte deshalb nochmals persönlich der Geschäftsleitung der Firma mit Albert, Ingrid, Nadine und Matthias Weiß sowie Thomas und Larissa Damasceno auch im Namen des Schulleiters für die großzügige Spende.

Durch Mitgliedschaft helfen

Da nicht abzusehen ist, ob und wann die nächste Mitgliederversammlung stattfinden kann, bitten die Vorstandsmitglieder des Fördervereins auf diesem Wege die Eltern der Schüler des EBG um weitere Mitgliedschaften. Der Jahresbeitrag liegt bei sieben Euro und kommt im Laufe der schulischen Laufbahn allen Schülern zugute. Sie bedankte sich auch bei allen derzeitigen Mitgliedern für die Unterstützung.

