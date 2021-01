Mit gutem Beispiel voran

Ingeborg Bertin hat ein gutes Werk getan: Ihr Vermögen der Stadt Adelsheim zu hinterlassen, damit diese etwas für das Museum, für Kunst und Kultur tut, war eine schöne Idee. Speziell die Heimatgeschichte hatte es der Frau angetan, die auch selbst malte.

Nun können viele profitieren. Muss bei der Kapelle ein Instrument repariert oder neu angeschafft werden, fehlt beim Laientheater eine vernünftige Beleuchtung für die Bühne oder muss im Museum ein historisches Objekt besser konserviert werden – aus der Ingeborg-Bertin-Stiftung können vier Fünftel der Kosten finanziert werden. Das hilft schon sehr. Und es kann die Ehrenamtlichen neu motivieren.

Eine Motivation mag der Schritt von Ingeborg Bertin auch in anderer Hinsicht geben: Er könnte ein Beispiel für weitere Spendenwillige aus der Bevölkerung oder aus dem Kreis der Unternehmer sein. Man muss ja nicht gleich sein ganzes Vermögen an die Stadt geben – eine kleinere Spende kann auch schon viel bewirken und das Gemeinwesen voranbringen. Die von Bürgermeister Wolfram Bernhardt angeregte Bürgerstiftung wäre ein Schritt in diese gute Richtung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021