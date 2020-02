Mit der Hausfassade kollidiert

Schöntal.Eine Hausfassade in Bieringen hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagmorgen beschädigt. Nach Polizeiangaben geschah der Vorfall gegen 4.55 Uhr. Der Unbekannte kam aus Richtung Oberkessach und geriet auf der Weinbergstraße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Gehweg und streifte die dortige Hausfassade. Es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile fand die Polizei heraus, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen VW Passat (Typ 3G B 8), Baujahr 2014 bis 2019, gehandelt hat.

