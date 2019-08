Mit BMW gegen Mauer gefahren

Schöntal.Alkohol war vermutlich die Ursache eines Unfalls am Sonntagmorgen bei Schöntal. Ein 25-Jähriger war kurz vor 7 Uhr mit seinem BMW unterwegs. Er passierte die Ortsdurchfahrt in Winzenhofen in Richtung Westernhausen und bog dann an der Einmündung zur Aschhäuser Straße nach rechts ab.

Kontrolle verloren

Beim Abbiegen verlor der Mann jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es gegen eine Mauer prallte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter.

Den beschädigten BMW entdeckte ein Zeugen wenig später oberhalb von Westernhausen. Die darüber informierte Polizei traf den mutmaßlichen Unfallverursacher alkoholisiert im Bereich eines Abhangs an. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von zirka 2,2 Promille.

Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro, so die Polizei. Der an der Mauer entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019