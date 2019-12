Mercedes-Fahrer gab Vollgas

Adelsheim.Vollgas gab ein Mercedes-Fahrer am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, nachdem er einen Streifenwagen entdeckt hatte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, mussten die Fahrt jedoch schnell abbrechen, da der Mann äußerst rücksichtslos über die Bundesstraße, die Rittersbrunnenstraße und die Lachenstraße in Richtung Stadtmitte flüchtete. Nach kurzer Fahndung mit drei Streifenwagen wurde der Mercedes aufgefunden. Der Fahrer wurde kurz nach 18 Uhr in seiner Wohnung angetroffen. Er stand unter Alkoholeinfluss, außerdem war der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Mann musste die Beamten mit in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Das Polizeirevier Buchen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die die Flucht des Mercedes-Fahrers gesehen haben oder denen die gefährliche Fahrweise aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefon 06281/ 9040 melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019