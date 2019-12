Mehrere tausend Euro Schaden

Adelsheim.Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein Mannnach Angaben der Polizei in der Nacht auf Donnerstag, gegen 1.45 Uhr an einer Schaufensterscheibe eines Optiker-Geschäfts in der Adelsheimer Marktstraße. Der mit einer roten Jacke bekleidete Unbekannte versuchte, das Fenster mit einem großen Sandstein einzuwerfen. Das Glas wurde beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch aber stand. Der Mann flüchtete nach Angaben der Polizei zu Fuß und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, der sofort einen Notruf absetzte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen verlief erfolglos. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0 62 81 / 90 40 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019