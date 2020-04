Mehrere Gebäude evakuiert

Sennfeld.Weil sich ein Überdruckventil an einem Propangastank nicht mehr schloss und dadurch Gas ausströmte, mussten am Donnerstagnachmittag in Sennfeld mehrere Wohnungen evakuiert werden. 30 bis 40 Personen wurden sicherheitshalber im Umkreis von 150 Metern aus den Gebäuden – darunter ein betreutes Kinderwohnheim – geholt. Nach Angaben von Daniel Balles, Adelsheimer Feuerwehr-Stadtkommandant, wurde der Tank in der Hauptstraße am Donnerstag befüllt. Kurz vor 16 Uhr sei der Alarm eingegangen. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Abteilungen Adelsheim, Sennfeld sowie Buchen beteiligt. Auch die Polizei war vor Ort und sicherte den Gefahrenbereich ab. ms

