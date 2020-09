Mehr für die Ökobilanz tun – aber nicht zulasten der Natur

Um die Ökobilanz in Adelsheim besser dastehen zu lassen, wird auf Initiative von Bürgermeister Bernhardt nach Freiflächen gesucht, um diese mit Solaranlagen zuzupflastern. Welch eine Verschandelung unserer geliebten Heimat.

Steingärten werden verboten und in Adelsheim werden dafür naturnahe Flächen mit Solaranlagen „bepflanzt“. Diese Flächen werden umzäunt und das darunter wachsende Gras wird am besten mit einem Mähroboter kurzgehalten. Sollte sich ein kleiner Hase sich darin verlaufen haben, so wird dieser auch . . . Bei dieser Art der Nutzung profitiert nur der Verpächter.

Dadurch, dass die Eigentümer nur über die Stadt die Flächen verpachten dürfen, erhält die Stadt auch etwas von diesem Kuchen ab – schätzungsweise nur ein paar Tausend Euro im Jahr. Auf dem Feld möchte ich nicht nur hochgezüchtete Monokulturen sehen, bei denen sich kein Tier wohlfühlt, sondern auch ertragsschwächere Flächen, bei der unsere Tiere sich noch heimisch fühlen. Diese Flächen sollen mit Solaranlagen zugepflastert werden. Die Investoren der Anlagen schöpfen nur einen geringen Betrag ab – wenn überhaupt. Die Entstehungskosten für Solarstrom liegen bei ca. 0,10 Euro pro kWh (je nach Größe und sonstigen Kosten der Anlage). Da es sich um große Anlagen handelt (>10kWpeak), so muss auch EEG-Umlage (60 Prozent) entrichtet werden. Diese erhöht die Erzeugungskosten um weitere 0,04 Euro. Der Strompreis an der Leipziger Strombörse liegt bei ca. 0,04 Euro. Wie soll sich dies rechnen; außer durch Subventionen? Wer zahlt 0,14 Euro für Adelsheimer Strom, den man dann noch auf der „blauen“ Wiese abholen muss? Aber wie passt das nun zusammen, das wir als Endverbraucher ca. 0,30 Euro pro kWh zahlen? Ganz einfach: Bei Strompreis sind ca. 0,22 Euro an Steuern, EEG-Umlage, Netzentgelt etc. enthalten. Der kleine Rest ist der eigentliche Strompreis. Auch Großabnehmer zahlen min. 0,20 Euro pro kWh – billiger geht es nicht.

Wenn man dies sieht, so fragt man sich, ob sich eine Solaranlage überhaupt noch lohnt. Eindeutig JA, aber möglichst für die Eigennutzung, lokal erzeugt. Also baut lieber eine kleine Anlage auf eure Häuser und lasst die Natur Natur sein! Hier sollte die Stadt Adelsheim, vorrangig der Bürgermeister, ein leuchtendes Vorbild sein. Keine Umwandlung der Steingärten in Solargärten, sondern Bestückung der öffentlichen Gebäude mit Solaranlagen. Hier kostet die kWh ebenfalls rund 0,10 Euro, aber ich spare dadurch die Strombezugskosten von ca. 0,30 Euro. Öffentliche Gebäude stehen in Adelsheim genug zur Verfügung: neues Rathaus, Schule, Bauhof, Sporthalle in Sennfeld, und und und. Die neue Sporthalle würde sich auch dafür anbieten, zumal man die Statik und die Anschlüsse bereits dafür ausgelegt hat. Dies ist keine Verschwendung, sondern sparen am falschen Ende. Mit der zusätzlichen Ausstattung von Stromspeichern wäre die Halle im Katastrophenfall eine gewisse Zeit mit Strom versorgt. Mit einem Blackout (totaler Stromausfall) müssen wir in Deutschland in den nächsten Jahren rechnen. Und hier ist bisher nur eine Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis vorbereitet: Aglasterhausen. Für die neue Halle in Adelsheim hätte sich auch eine solare Lufterwärmung angeboten, um den Hallenbereich zu heizen. Durch solare Module wird die frische Luft erwärmt und eine Nacherwärmung kann auf ein Minimum reduziert werden. Diese zusätzlichen Kosten, incl. der bereits jetzt schon notwendigen Anlage (Lüftungsanlage, Motoren, etc.) hätte die BAFA mit 30 Euro bezuschusst. Dadurch würden zwar Mehrkosten von ca. 30 bis 40 Prozent entstehen, aber diese wären mit der Energieeinsparung in schätzungsweise fünf Jahren wieder amortisiert.

Man kann noch mehr für die Umwelt tun. Aber bitte nicht zulasten der Natur.

Montag, 28.09.2020