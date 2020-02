Martin Nagel wurde zum Ehrenkommandanten ernannt

Adelsheim.Die Verleihung der Ernennungsurkunde zum Ehrenkommandanten der Stadt Adelsheim an Martin Nagel stand am Montagabend ebenfalls auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt nannte die Stationen des Wirkens von Martin Nagel und würdigte seine Verdienste. Bereits seit 2010 ist der Stadtkommandant in Adelsheim. 2013 wurde er für 40-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ausgezeichnet. „Er hat sich vorbildlich für das Feuerwehrwesen engagiert“, würdigte das Stadtoberhaupt bei der Verleihung.

Außerdem stimmte der Gemeinderat einstimmig der Wahl der Abteilungskommandanten in Adelsheim und seinen Stadtteilen zu. Für Adelsheim sind das Jochen Ehmann und Frank Bopp (Stellvertreter), für Sennfeld Michael Wolf und Jochen Berger (Stellvertreter) und für Leibenstadt Patrick Schneider und Stefan Friedlein (Stellvertreter).

Heiraten im Kulturzentrum

Andreas Wiltschko von der Verwaltung legte dar, dass zwei Paare nachgefragt hätten, ob man in einem größeren Trauzimmer als im ehemaligen Bürgersaal des Alten Rathauses in Adelsheim den Bund der Ehe schließen könne. „Die Verwaltung hält den Saal im Erdgeschoss des Kulturzentrums für geeignet“, erklärte er. Die Entscheidung der Gemeinde, in welchen Räumen Eheschließungen stattfinden sollen, stelle eine Widmung dar, durch die dieser Ort ausdrücklich als Eheschließungsort zugelassen werde.

Ohne die Küche wolle man eine Nutzungsgebühr von 150 Euro erheben. Stadtrat Bernd Hofmann plädierte dafür, auch das Schloss und den Park nach Rücksprache mit dem Baron für Eheschließungen zuzulassen. Grundsätzlich solle man in der Gestaltung offener werden, da sich der Bedarf geändert habe. Stadtrat Rolf Friedlein befürwortete grundsätzlich die Lösung mit dem Kulturzentrum, sprach sich aber dafür aus, ein paar Vorgaben zu machen, was die Dauer der Veranstaltung oder das Parken angehe.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt nahm die Anregungen dankend an und der Gemeinderat erteilte einstimmig grünes Licht. dani

