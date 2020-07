Markus Nied nimmt das Ruder in die Hand

Generationenwechsel beim Förderverein des Schwimmbades Adelsheim: Markus Nied folgt auf die langjährige Vorsitzende Elisabeth Baier.

Adelsheim. Bei durchwachsenem Wetter fand im zurzeit coronabedingt geschlossenen Freibad Adelsheim die turnusgemäße Jahreshauptversammlung des Fördervereins des Schwimmbads Adelsheim Visa mit Neuwahlen statt. Dessen langjährige Vorsitzende Elisabeth Baier trat nach 16 Jahre erfolgreicher Arbeit nicht erneut zur Wiederwahl an und leitete einen Generationenwechsel im Vorstand ein, dem sie aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wolle.

In ihrem letzten Rechenschaftsbericht blickte Elisabeth Baier auf ein ruhiges Jahr 2019 zurück. Beim traditionellen Weißwurstfrühstück im Juni konnte man viele Stammgäste, aber nur wenig andere Besucher begrüßen. Erstmals gab es beim Volksfest Anfang Juli keine Visa-Tombola, was zahlreiche Fragen in der Öffentlichkeit aufwarf. Baier machte deutlich, dass die zu wenigen Helfer den teils enormen Arbeitsaufwand nicht mehr bewältigen konnten.

Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt zusammen mit der Stadt, dem Jugendhaus und mit tatkräftiger Mithilfe der DLRG-Jugend war sehr erfolgreich. Beim Stand für Crêpes, Kinderpunsch und Glühmost war für jeden etwas dabei.

Für das laufende Jahr hatte Baier keine guten Nachrichten. Angesichts der Corona-Krise sei 2020 kein Freibadbetrieb in Adelsheim mehr möglich. Der Ausfall der gesamten Saison enttäusche alle Seiten sehr und bleibe hoffentlich einmalig, zumal dies eine enorme Einbuße für die Attraktivität der Stadt darstelle.

Auch seien – trotz zahlreicher Spenden – die Einnahmen zuletzt rückläufig gewesen, was den Verein in seinen vielfältigen Bemühungen aber keineswegs behinderte. So flossen unlängst 3000 Euro als Spende für eine neue Schwimmbaduhr an die Stadtkasse Adelsheim. Trotz aller Unwägbarkeiten habe sich das Vereinsvermögen insgesamt leicht erhöht. Die Kassenprüfung erbrachte keinerlei Beanstandungen, was zur einstimmigen Entlastung des Vorstandes führte.

Baier ließ 15 erfolgreiche und zugleich wechselvolle Jahre Revue passieren. 2003 war sie Mitwirkende am Bürgerbegehren und zeichnete sich damit für die Sanierung und die Wiederinbetriebnahme des Schwimmbads mitverantwortlich.

Lange Suche nach einem Vorstand

Nach längerer Vorstandssuche übernahm sie im März 2005 den Vorsitz des Vereins. Mit großer und stetiger Unterstützung zahlreicher Helfer, denen sie an dieser Stelle dankte, führte sie unter anderem die Visa Tombola beim Volksfest ein. Und der Erfolg konnte sich sehen lassen: jährlich kamen stets zwischen 1500 und 2500 Euro zusammen.

Mit dem Weißwurstfrühstück gleich zu Beginn jeder neuen Badesaison schuf man eine weitere Tradition, an der man – trotz altersbedingter Ausdünnung der Mitwirkendenzahl – festhalten wolle. Insgesamt, so Baier, werde die Arbeit mehr, jedoch blieben die helfenden Hände zunehmend aus. Problematisch sei hierbei die Mitgliederwerbung unter den Jungen, der ein großer Erfolg bislang versagt blieb. Für die Vorstandsarbeit aber konnten stets Leute gefunden werden. Ihr besonderer Dank galt Fritz Schuhmann, dem ehemaligen Stadtkämmerer Günter Wörner, dazu Bärbel Bernlöhr, Otto Detz und dem gesamten Team.

„Der Verein kann stolz sein auf seine Fördermaßnahmen für das beliebte Freibad“, bilanzierte Baier. Seit 2005 seien insgesamt 70 000 Euro zur Steigerung der Attraktivität des Bades an die Stadt geflossen, unter anderem sichtbar in den Sonnenschirmen, den Sonnensegeln, den Liegen, der Internetpräsenz und zuletzt an der Anzeigentafel.

Mehr als 200 000 Euro Spenden

Darüber hinaus seien seit Beginn des Bades insgesamt mehr als 200 000 Euro durch die Adelsheimer und zahlreichen Leuten aus dem Umland für dessen Erhalt und notwendige Aus- und Verbesserungen gespendet worden.

Auch gerade deswegen richtete sie einen eindringlichen Appell an Bürgermeister Wolfram Bernhardt – trotz regelmäßiger Defizite – am Freibad im Interesse der Kinder aus Adelsheim und der Umgebung festzuhalten.

Zuletzt ging ihr Dank an Bürgermeister a.D. Klaus Gramlich, dem Stadtkämmerer Rainer Schöll, dem langjährigen Bademeister Thomas Ehrler und der DLRG-Ortsgruppe Adelsheim. „Die Erfolge konnten nur gemeinsam errungen werden“, so Baier.

Unterstützung zugesagt

Sie mahnte eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der DLRG an. Diese übernehme die Beckenwacht und zeige sich oft großzügig, gerade auch bei den Weißwurstfrühstücken, wenn es auch hier hin und wieder zu etwas raueren, aber stets herzerfrischenden Gesprächen mit der DLRG-Jugend komme. Zuletzt sagte sie dem neuen Vorstand ihre allzeitige Unterstützung zu.

Von der Versammlung gingen Dank und Anerkennung nebst Blumensträuße an Elisabeth Baier, an die scheidende Kassiererin Sandra Schöll und an die scheidende Schriftführerin Bärbel Bernlöhr.

In seinem Grußwort unterstrich Bürgermeister Wolfram Bernhardt die große Bedeutung des Schwimmbades und des Fördervereins. Er dankte, auch im Namen des Gemeinderats und stellvertretend für alle Besucher, dem scheidenden Vorstand und dem ganzen Verein für die langjährige engagierte und erfolgreiche Arbeit.

Mit großem Bedauern, aber letztlich einstimmig, musste seitens des Gemeinderats die Beibehaltung der Schließung des Freibades Adelsheim für das Jahr 2020 beschlossen werden. Gerade die Möglichkeit zum etwaigen Corona-Hotspot zu werden, mache, neben den finanziellen Folgen der Krise, ein verantwortliches Betreiben momentan unmöglich, so Bernhardt, der neben dem öffentlichen Druck auch noch den seiner Kinder aushalten müsse. Dennoch stehe der Gemeinderat geschlossen hinter dem Bad. Gemeinsam hoffe man, im Jahr 2021 wieder öffnen zu können. Sein Dank galt in diesem Zusammenhang auch dem Bademeister Thomas Ehrler.

Thomas Ehrler überbrachte in Vertretung der DLRG den Dank für die langjährige und gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein. Angesichts des Umstandes, dass wieder mehr Jugendliche gewonnen würden, sei zukünftig mit einer noch besseren Zusammenarbeit zu rechnen.

„Bewusstsein steigern“

Der neue Vorsitzende Markus Nied unterstrich ebenso die Notwendigkeit der Erhaltung des Freibades Adelsheim. Er wolle sich unter anderem mit der Mitgliederwerbung beschäftigen. Er freue sich darauf, die Interessen des Vereins und des Freibads pragmatisch zu vertreten.

Obwohl die Schließung des Schwimmbads bedrückend sei, rege die Situation manche vielleicht zum Nachdenken an, was einem angesichts des zu erwartenden Sommers entgehe. Gerade Kinder litten unter der Situation besonders, auch in Hinblick auf die bekanntermaßen zurückgehenden Schwimmfähigkeiten. „Vielleicht steigert dies ja auch das Bewusstsein für die Bedeutung kultureller und sportlicher Betätigungsstätten. Dann hätte die Sache immerhin etwas Gutes“, resümierte das Plenum.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020