Magdalena Hauck erzielt die Traumnote 1,0

Adelsheim.Am EBG erhielten zahlreiche Abiturienten für ihre Leistungen ein Lob (Gesamtschnitt: 1,6 bis 2,0) oder einen Preis.

Lob: Lilian Reichert, Billigheim, Julia Fellhauer, Mosbach, Philipp Zekl, Adelsheim, Patricia Schmidt, Adelsheim, alle 1,6; Johannes Niemann, Adelsheim, Julian Heffner Götzingen, Julia Ullrich, Oberwittstadt-Schollhof, Daniel Winter, Roigheim, Samira Nies, Oberkessach, alle 1,7; Christopher Zimmermann, Lohrbach, Sonja König, Seckach, Marcel Damzog, Dallau, Anna Kautzmann, Sindolsheim, Annick Jost, Mosbach, alle 1,8; Josephine Reichert, Billigheim, Anna Weiß, Katzental, Nicole Maissenhälter Waldmühlbach, Lisa Wagner, Eubigheim, Daniela Wolpert, Schöntal-Kloster, Sara Engels, Adelsheim, alle 1,9; Johanna Daniel, Osterburken, Lea Schander, Jagsthausen, Zerin Gül, Möckmühl, Sarah Ernst, Katzental, alle 2,0. Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Biologie: Sonja König, Seckach.

Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Englisch: Zerin Gül, Möckmühl. Preis von der Gesellschaft Chemiker für bestes Abitur in Chemie: Daniel Winter, Roigheim. Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Mathematik: Paul Heizmann, Adelsheim.

Werner-Stober-Preis für herausragende Leistungen im Fach Musik von der Werner-Stober-Stiftung: Balthasar Ehrenfried, Götzingen, Johannes Niemann, Adelsheim, Marius Zetztmann, Hergenstadt.

Werner-Stober-Preis für herausragende Leistungen im Fach Musik von der Werner-Stober-Stiftung, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Musik: Catrin Schäfer, Adelsheim. Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Musik: Marcel Damzog, Dallau.

Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Physik, einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistungen in Physik, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Mathematik: Lilian Reichert, Billigheim.

Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Mathematik, Abiturpreis Mathematik für herausragende Abiturleistungen in Mathematik von der Deutsche Mathematiker-Vereinigung: Julia Fellhauer, Mosbach. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,5, Preis von der Gesellschaft Chemiker für bestes Abitur in Chemie: Nicole Homeier, Billigheim. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,5, einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistungen in Physik, Schulpreis Ökonomie für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft von Südwestmetall, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Mathematik: Benjamin Olbrich, Adelsheim. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,5: Siri Bornschein, Möckmühl.

Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,5, Preis vom EBG für sehr guteLeistungen in Musik: Johannes Euchler, Schillingstadt. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,5, Preis von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg für herausragende Leistungen in Gemeinschaftskunde: Melissa Mägerle, Olnhausen. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,4, Buchpreis von der Deutschen Physikalische Gesellschaft und einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistungen in Physik, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Physik, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Mathematik: Sebastian Maier, Adelsheim. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,3, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Musik, Werner-Stober-Preis für herausragende Leistungen im Fach Musik von der Werner-Stober-Stiftung: Janine Baumgartner, Adelsheim. Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur, 1,3, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Englisch: Alina Remmler, Adelsheim. Preis vom EBG für bestes Abitur, 1,0, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Biologie, Scheffel-Preis und fünfjährige Mitgliedschaft in der Literarischen Gesellschaft von der Literarischen Gesellschaft für besondere Leistungen in Deutsch und gute literarische Kenntnisse, Preis von der Gesellschaft Chemiker für bestes Abitur in Chemie, Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Mathematik: Magdalena Hauck, Höpfingen.

