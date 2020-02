„Pfeffer“ und Band „Delta Rock“ treten auf der Rockschuppen Live Party in Sennfeld auf. © Radio Regenbogen

Sennfeld.Die große Rockschuppen Live Party, veranstaltet von Radio Regenbogen Zwei steigt an diesem Freitag ab 20 Uhr in der Festhalle in Sennfeld. Einlass ist eine Stunde früher. Danach bekommen die Besucher drei Stunden lang Rockmusik von Moderator und Musiker „Pfeffer“ aus dem Regenbogen Zwei-Team zusammen mit der Classic-Rock-Band „Delta-Rock“ geboten. Der Erlös wird am Abend Bürgermeister Wolfram Bernhardt übergeben und für einen guten Zweck gespendet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020