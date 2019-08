„Leuchttürme in der Bildungslandschaft“

Osterburken.Die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Odenwald-Tauber, Nina Warken, sowie die ehemalige Bundestagsabgeordnete Margaret Horb besuchten am Montag AZO in Osterburken.

Warken und Horb haben sich zum Ziel gesetzt, besondere Bildungsprojekte zu fördern, die aus deren Sicht Leuchttürme in der modernen Bildungslandschaft darstellen. Weil AZO als Familienunternehmen mit 70-jähriger Tradition seit Jahren fortschrittliche Bildungspartnerschaften zwischen Schulen, Hochschulen und Unternehmen in der Region lebt, zeigten sich beide Politikerinnen und auch Bürgermeister Jürgen Galm sehr interessiert an den Ausbildungsmöglichkeiten und dem Unternehmen. Vertreter des Unternehmens betonten, wie essenziell wichtig die richtigen Rahmenbedingungen gerade für den ländlichen Raum seien, um für die Zukunft gerüstet zu sein und weiterhin attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen zu können. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören Breitbandausbau, Digitalisierung, Nahverkehrsanbindungen sowie der Erhalt der örtlichen Schulen.

