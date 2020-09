Lernlücken schließen

Adelsheim.Rund 60 Schüler der Martin-von-Adelsheim-Schule nutzen aktuell das freiwillige Angebot der Lernbrücke, welches in den letzten zwei Ferienwochen an der Schule angeboten wird. Unterstützt wird dieses Projekt durch das Kultusministerium Baden-Württemberg.

Schwerpunkt Mathe und Deutsch

Erfahrene Pädagogen bieten von der ersten bis zur achten Klasse täglich vier Stunden lang Lern- und Förderkurse an, schwerpunktmäßig in den Fächern Mathematik und Deutsch. Ziel ist es, die Corona-bedingten Lernlücken zumindest teilweise zu schließen, damit ein geregelter Betrieb nach den Sommerferien möglich ist und die Schüler den Anschluss nicht verpassen. Durch die recht kleinen Lerngruppen ist es besonders gut möglich, auf den individuellen Lernbedarf der einzelnen Schüler einzugehen.

Motivation bei den Schülern

„Wir freuen uns, dass das Angebot der Lernbrücke bei uns so gut angenommen wird und wir in der Lage sind, die Lernbrücke an der Martin-von-Adelsheim-Schule überhaupt durchzuführen, was auch nicht an allen Schulen möglich ist“, so Schulleiter Florian Loser. Die Lernbegleiter Peter Dörr und Lena Süssenbach zeigten sich begeistert darüber, wie motiviert die Schüler sich gleich am ersten Tag an die Arbeit machten. Auch das neue Schuljahr wird ein spannendes werden, doch die Lernbrücken-Kinder haben dafür zumindest schon einmal eine kleine Vorarbeit geleistet.

