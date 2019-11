Kurt Siewert Ehrenmitglied

Adelsheim/Osterburken.Im Rahmen eines Frühstückstreffens in „Bärbel’s Café“ in der Seniorenresidenz Schaffer in Osterburken hat der VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld Kurt Siewert zum Ehrenmitglied ernannt. Der 95-Jährige war am 1. April 1954 in den VdK-Ortsverband eingetreten. Mit der Übergabe der Urkunde des VdK-Landesverbands für 65 Jahre Mitgliedschaft dankte Ortsverbandsvorsitzender Jörg Zimmermann dem neuen Ehrenmitglied für dessen besondere Leistungen beim Aufbau des Ortsverbands und für die Verdienste um die dem VdK anvertrauten Personen. Bild: Jürgen Häfner

