Kriegsgrab instandgesetzt

Sennfeld.Auf dem Sennfelder Friedhof befinden sich sechs Kriegsgräber, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. An einem der Gräber war die Schriftplatte kaputtgegangen. Der Sennfelder Falk Richter, der den Beruf des Steinmetzes und Bildhauers gelernt hat, stellte eine neue Schriftplatte her, beschriftet sie und brachte sie an. Durch die Instandsetzung des Grabes gelingt es, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in besonderer Weise zu gedenken und für zukünftige Generationen die Erinnerung daran wach zu halten, welche schlimmen Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben. Bild: Stadt Adelsheim

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021