Kontrolle über das Auto verloren

A81/Tauberbischofsheim.Am Donnerstagmittag wurde ein BMW auf der A81 bei Tauberbischofsheim bei einem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei. Der 51-jährige Fahrer des Wagens hatte gegen 12.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg auf feuchter Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der X4 streifte an der Mittelleitplanke entlang, bevor er abgewiesen wurde und auf der rechten Fahrbahnseite erneut gegen die Leitplanke krachte.

Schließlich kam der Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, er verursachte allerdings einen Schaden, den die Polizei auf knapp 23.000 Euro schätzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020