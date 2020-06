Kommissarische Vorstandsmitglieder

Adelsheim.Wegen der coronabedingten Absage der Mitgliederversammlung haben beim Sportfischerverein die turnusmäßigen Wahlen von Vorstandsmitgliedern nicht stattfinden können. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung übernimmt deshalb Thomas Ehmann kommissarisch das Amt des Schriftführers. Ebenfalls kommissarisch übt bis dahin Ralf Ulrich die Funktion als Kassier aus.

Weil der Verein aus rechtlichen und organisatorischen Gründen die erforderlichen Auflagen nicht erfüllen kann, findet das Kameradschaftsfischen am 21. Juni nicht statt. Statt während des abgesagten Fischerfests haben Mitglieder die Möglichkeit, an Projekten an den Vereinsgewässern teilzunehmen, um ihre Arbeitsstunden zu erbringen. Termine und Informationen gibt es bei den Gewässerwarten.

