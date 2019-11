Knobeln und Forschen mit Gleichgesinnten

Adelsheim.Seit acht Jahren finden an der Hector Kinderakademie Adelsheim jährlich rund 50 Kurse für besonders begabte und hochbegabte Kinder statt. Die Kinder werden von ihren Klassenlehrern nominiert, an der Akademie eingeschrieben und haben jedes Jahr die Möglichkeit, kostenlos an bis zu drei Kursen teilzunehmen. Die Angebote gelten bisher nur für Grundschüler und werden in ganz Baden-Württemberg an insgesamt 66 Hector Kinderakademien angeboten.

Das Kursangebot in Adelsheim, das weit über den Regelunterricht hinausgeht, setzt seinen Schwerpunkt auf die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), beinhaltet aber auch sprachliche, musische, bildnerische sowie sportliche Kurse. So bauen und programmieren die Kinder Roboter, versuchen sich im Bereich Pneumatik, werden zu Forschern und Detektiven, sie werden auf die Mathe-Olympiade vorbereitet oder entdecken die Wildnis. Seit einigen Jahren werden auch sogenannte „Hector-Core-Courses“ angeboten. Diese wurden von der Universität Tübingen konzipiert und werden wissenschaftlich begleitet, um möglichst hohe Qualitätsstandards zu garantieren.

Präsentationstag

Im Oktober fand für rund 200 Schüler sowie deren Eltern ein Präsentationstag statt, an dem sie sich über das neue Kursprogramm der Hector Kinderakademie Adelsheim informieren konnten. Mehr als 30 Kursleiter stellten ihre Kurse vor und boten die Möglichkeit, das ein oder andere schon im Vorfeld auszuprobieren. „Wir sind froh darüber, dass die Hector-Stiftung uns für weitere fünf Jahre die Förderung der Kinderakademie Adelsheim zugesichert hat“, so die Geschäftsführerinnen Margit Huth und Alexandra Laible.

Im Anschluss an den Präsentationstag konnten sich die Schüler für die Kurse einschreiben, und es erfolgte die Kurszuteilung. Laible betonte, wie wichtig es sei, begabte und hochbegabte Kinder möglichst frühzeitig zu erkennen, am besten schon im Kindergarten, um so früh wie möglich mit der Förderung beginnen zu können. Inzwischen haben die ersten Kurse begonnen, und die Kinder können außerhalb der Schulzeit mit Gleichgesinnten forschen, knobeln und experimentieren.

