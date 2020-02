Knapp 600 Besucher feierten mit der Band „Delta Rock“

Sennfeld.Vor gar nicht allzu langer Zeit hörte ein Vorstandsmitglied des VfB Sennfeld schon beim früh morgendlichen Zähneputzen einen außergewöhnlichen Radiosender. Hin und wieder veranstaltet dieser Radiosender auch große Rockpartys, auf welche man sich zur Ausrichtung bewerben kann.

Karten in kürzester Zeit verkauft

So dachte sich Vorstandsmitglied André Schönsiegel, dass der Verein, der VfB Sennfeld, dabei auch mitmachen könnte. Gesagt, getan! André S. meldete den Verein bei „Regenbogen 2“ angemeldet. Nachdem sich die beiden Mitbewerber aus dem Rennen zurückzogen, erhielt der VfB Sennfeld die Zusage, diese Rockschuppenparty, inklusive der Liveband „Delta Rock“ auszurichten. Schnellstens waren die erforderlichen Vorbereitungen getätigt. Bereits am ersten Tag des Verkaufs der Tickets war die Hälfte der Karten vergriffen. Am zweiten Tag waren alle Karten weg.

Schließlich war es so weit. Als sich am Freitag die Türen zur Festhalle am frühen Abend öffneten, strömten die Besucher zahlreich. Pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt war die Halle mit knapp 600 Besuchern gemütlich voll, so dass die Band „Delta Rock“ in die Saiten greifen und loslegen konnte.

Auch Moderator „Pfeffer“ von „Regenbogen 2“, kam ins Spiel, beziehungsweise auf die Bühne und gab zunächst als hervorragender Sänger sein Bestes, ehe er nach zahlreichen begeisternden Rocksongs die Verantwortlichen des Vereins und Bürgermeister Wolfram Bernhardt auf die Bühne bat.

Sein besonderer Dank galt zunächst dem Initiator und Ideengeber zu der Veranstaltung, André Schönsiegel, den Vorständen Jürgen Walter und Burkhardt Balles, wie auch Caro Geiger, als Vertreterin des Elternbeirats vom evangelischen Kindergarten Sennfeld.

Die Vereinsvorsitzenden überreichten dem Bürgermeister einen Scheck in Höhe von 2000 Euro aus dem Verkauf der Eintrittskarten, der diesen sogleich an die Vertreterin des Elternbeirats weiterreichte.

Sein Dank galt allen Verantwortlichen, speziell André und „Pfeffer“, wie auch der Band „Delta Rock“ für deren Engagement.

Für den Verein war es eine schnell entschlossene, kurze und knackige, durchaus erfolgreiche Veranstaltung – man könnte fast sagen, ein Märchen, finden die Verantwortlichen. Somit ist war es dem Vereinein Bedürfnis, allen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, Danke zu sagen. Neben Feuerwehr, DRK und „Regenbogen 2“ wurde eine Person explizit erwähnt: „Danke André!“

Vielleicht und hoffentlich ist es dem Verein vergönnt, im nächsten Jahr, wie von „Regenbogen 2“ angedeutet, erneut Ausrichter einer Veranstaltung sein zu dürfen. Dann könnte das Märchen für den verein weitergehen.

Für die Verantwortlichen des VfB stand am Ende fest: „Und wenn sie nicht gestorben sind, so klingeln dem ein oder anderen noch heute die Ohren, vielleicht brummt auch dem ein oder anderen noch der Kopf, doch hoffentlich bleiben wir, der VfB Sennfeld, allen positiv in Erinnerung“. Sigi Karrer

