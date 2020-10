Klaviermusik mit Künstler Christoph Ewers

Adelsheim.Die Konzertgemeinde präsentiert am Sonntag, 1. November, um 19 Uhr in der kleinen Aula des Eckenberg-Gymnasiums ein Klavierkonzert mit dem Titel „The Pocket Orchestra“ mit dem Pianisten Christoph Ewers.

Christoph Ewers stammt aus Baden-Württemberg und studierte an der Musikhochschule Stuttgart Kirchenmusik und Klavier. In Tübingen schloss er ein Medizinstudium an.

Nachdem er über 20 Jahre als Allgemeinarzt in eigener Praxis gearbeitet hatte, reduzierte er diese Tätigkeit zunächst, machte einige Kurse bei bedeutenden Klavierpädagogen und trat in professionellem Rahmen in Deutschland und diversen Ländern auf.

Am 1. November präsentiert er dem Publikum in Adelsheim Werke von Johann Ludwig Krebs, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy und als Besonderheit Chopins Klavierkonzert Nr. 2 in f-Moll.

Es gibt keine Abendkasse, der Einlass ist ab 18.15 Uhr. Infolge der Coronavorschriften ist eine Reservierung und Bezahlung per Vorkasse (bar oder per Überweisung zwingend erforderlich). Anmeldungen können telefonisch (06291/620042 bis 13 Uhr oder 06291/647650) oder per Mail an Nelli.Bauer@adelsheim.de oder an umweltberatung.da@t-online.de erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020